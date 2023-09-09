İmece usulü erişte mesaisi başladı

Eriştenin kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu anlatan Yavuz, "Akşamdan hamurunu yaptık, sabah komşularla birlikte makinelerde kestik daha sonra güneşte kurusun diye iplere astık. Tabii bu yalnız yapılacak iş değil. Eşlerimiz de yardım etti, makinelerde kestik. Erişte makarna gibi ama kendi el emeğimiz eriştelerimiz daha güzeldir." diye konuştu.