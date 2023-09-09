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Yaşam
10
İmece usulü erişte mesaisi başladı

2023-09-09 12:58:55
İmece usulü erişte mesaisi başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "erişte" yapımı geleneği imece usulü sürüyor.

#1
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış ilçesinde kadınlar erişte yapımına başladı.

#2
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

Kış hazırlıkları içinde bir araya gelen kadınlar, kışın bolca tüketilen erişte için eşleriyle birlikte hummalı bir çalışma yapıyor.

#3
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

İnönü Mahallesi'nde kadınlar, akşamdan yoğurdukları hamurları sabah eşlerinin yardımıyla merdane ile incelterek mekanik makinede tel tel kesip bahçedeki iplere seriyor.

#4
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

Güneşte yaklaşık iki saat kuruyan erişteler, fırınlarda kavrulduktan sonra kışın tüketilmek üzere paketlenerek muhafaza ediliyor.

#5
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

Erişte kesen kadınlardan Selma Yavuz, kış hazırlıkları çerçevesinde erişte yapımına başladıklarını söyledi.

#6
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

Eriştenin kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu anlatan Yavuz, "Akşamdan hamurunu yaptık, sabah komşularla birlikte makinelerde kestik daha sonra güneşte kurusun diye iplere astık. Tabii bu yalnız yapılacak iş değil. Eşlerimiz de yardım etti, makinelerde kestik. Erişte makarna gibi ama kendi el emeğimiz eriştelerimiz daha güzeldir." diye konuştu.

#7
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

Eşine yardım eden Hikmet Yavuz da hamurun inceltilmesinin zor olduğunu belirterek "Hanımlar bizi bırakmadı, mecbur yardım ediyoruz. Bu iş biraz zor olduğu için güç lazım." dedi.

#8
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

Aziz Altun ise imece usulü geleneğin devam ettiğini, kendilerinin de zaman zaman yardım ettiklerini dile getirerek "Kışlık erişte yapıyoruz, hanımlara yardım ediyoruz. İhtiyarlık olunca emeklilik işi böyle işler oluyor." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - İmece usulü erişte mesaisi başladı

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