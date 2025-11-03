  • İSTANBUL
İmamoğlu’nun sahte diplomasında meğer yok yokmuş! Sen neymişsin be Ekrem

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etmişti. Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “10 kişilik kontenjan usulsüz biçimde 52 kişiye çıkarılmış, not ortalamaları ve İngilizce yeterlilik belgeleri yok” dedi. Üniversite, tanınırlık, yatay geçiş ve ilan süreçlerindeki 5 ayrı usulsüzlük nedeniyle diplomaları “yokluk ve açık hata” gerekçesiyle geçersiz saydı.

Foto - İmamoğlu’nun sahte diplomasında meğer yok yokmuş! Sen neymişsin be Ekrem

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve 'siyasi casusluk' soruşturmalarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi (İÜ) İngilizce İşletme Fakültesi'ndeki mezuniyet diplomasının 'sahte' olduğuna yönelik 22 Şubat'ta başlatılan soruşturmada, üniversite yönetimi İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da geri alınmasına karar verdi. İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, yürütülen tüm işlemlerin hukuki zemin içinde gerçekleştirildiğini belirterek 'diplomanın iptal' sürecini AKŞAM Gazetesi'ne anlattı.

Rektör Zülfikar, 600'üncü yılına yaklaşan bir üniversitenin hem geçmiş mezunlarının hem bugünkü ve gelecekteki öğrencilerinin onurunu koruması gerektiğini belirtti. 1988–1993 yılları incelediklerini ve yaklaşık 230 kişinin İÜ'ye geçiş yaptığını gördüklerini aktaran Zülfikar, "İncelemelerimiz kişi bazlı değil, dönemsel ve sistemsel bir şekilde ilerledi. O dönemde Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere pek çok fakültemize yatay geçiş ile belirli sayıda dışarıdan öğrenciler gelmiş. İşletme Fakültesi'nde 3'ü yurtdışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjan usulsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarılmış ve kabul edilmiş. Bu durum 1990 yılında yaşanmış. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da benzer şekilde orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" dedi.

Yatay geçiş öğrencilerinin alt sınıflarda başarısız derslerinin olmaması gerektiğini belirten Prof. Zülfikar, iptal edilen diploma sahiplerinde bu kriterin de bulunmadığını aktardı. Zülfikar "Öğrenciler arasında bu kriteri karşılamayanlar bulundu. KKTC'den öğrencilerin ağırlıklı olarak geldiği kurumun 'University College of Northern Cyprus' olduğunu gördük. Bu kurumda Batı'daki sisteme benzer bir kredi yapısı vardı, alınan krediye göre 'yüksekokul mezunu' veya 'üniversite öğrencisi' statüsü belirleniyordu" diye konuştu. Rektör, adı geçen kurumun o dönemdeki mütevelli heyeti başkanının "Bizim Türkiye'de denkliğimiz yok, gelenlere bunu açıkça söyledik" sözlerini hatırlattı.

Rektör Zülfikar, farklı inceleme komisyonları kurarak 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993'teki tüm yatay geçişleri inceledikleri açıkladı. Öğrencilerin dosyalarının tamamını ele aldıklarını kaydeden Zülfikar, "Arşivlerden dosyaların kaydedildiği kütükler çıkarıldı. Çünkü bazı mezun kayıtlarında, öğrencinin nakille geldiği yer 'University College of Northern Cyprus' olmasına rağmen 'Doğu Akdeniz Üniversitesi' olarak yazılmış kayıtlar bulunuyordu. Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan da belgeler talep edildi. Böylece komisyon her belgeyi inceledi" dedi. Prof. Zülfikar "İncelemelerde İngilizce İşletme Fakültesi'nin kayıtlarında İngilizce sınavına dair belgelerin bulunmadığını tespit ettik. İngilizce bölümüne öğrenci alınıyor ancak alınan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini gösteren herhangi bir belge dosyada yok. Biz, bu inceleme sonucunda diplomaları hukuken iptal ettik. Yargı yolu açıktır ve konu zaten yargıya taşındı. Diplomaları tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemler açısından 'yokluk ve açık hata' nedeniyle iptal ettik" diye konuştu.

