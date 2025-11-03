Haber Merkezi Giriş Tarihi: İmamoğlu’nun sahte diplomasında meğer yok yokmuş! Sen neymişsin be Ekrem
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etmişti. Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “10 kişilik kontenjan usulsüz biçimde 52 kişiye çıkarılmış, not ortalamaları ve İngilizce yeterlilik belgeleri yok” dedi. Üniversite, tanınırlık, yatay geçiş ve ilan süreçlerindeki 5 ayrı usulsüzlük nedeniyle diplomaları “yokluk ve açık hata” gerekçesiyle geçersiz saydı.