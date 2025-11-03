İmamoğlu’nun sahte diplomasında meğer yok yokmuş! Sen neymişsin be Ekrem

Rektör Zülfikar, 600'üncü yılına yaklaşan bir üniversitenin hem geçmiş mezunlarının hem bugünkü ve gelecekteki öğrencilerinin onurunu koruması gerektiğini belirtti. 1988–1993 yılları incelediklerini ve yaklaşık 230 kişinin İÜ'ye geçiş yaptığını gördüklerini aktaran Zülfikar, "İncelemelerimiz kişi bazlı değil, dönemsel ve sistemsel bir şekilde ilerledi. O dönemde Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere pek çok fakültemize yatay geçiş ile belirli sayıda dışarıdan öğrenciler gelmiş. İşletme Fakültesi'nde 3'ü yurtdışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjan usulsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarılmış ve kabul edilmiş. Bu durum 1990 yılında yaşanmış. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da benzer şekilde orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" dedi.