2021-11-20 00:13:49 İmamoğlu'nun ajansından 'güvenilirlik' mavalı! Bir yanda 'kaçakçı', bir yanda 'villacı'!
yeniakit.com.tr - CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu kahraman ilan etmeye çalışan CHP yandaşı Necati Özkan'ın ajansı Mediacat, kendince bir "güvenilir ünlüler" listesi hazırladı. Araya kendi yandaşlarını da sıkıştıran CHP'li dergi, küfürbazları, kaçakçıları, ormanı talan ederek villa yaptıranları, 15 Temmuz'u hedef alanları, programlarında ahlaksızlıkların her türlüsünün yaşandığı isimleri listeye eklemesi yok artık dedirtti.