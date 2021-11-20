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Medya
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İmamoğlu'nun ajansından 'güvenilirlik' mavalı! Bir yanda 'kaçakçı', bir yanda 'villacı'!

2021-11-20 00:13:49
İmamoğlu'nun ajansından 'güvenilirlik' mavalı! Bir yanda 'kaçakçı', bir yanda 'villacı'!

yeniakit.com.tr - CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu kahraman ilan etmeye çalışan CHP yandaşı Necati Özkan'ın ajansı Mediacat, kendince bir "güvenilir ünlüler" listesi hazırladı. Araya kendi yandaşlarını da sıkıştıran CHP'li dergi, küfürbazları, kaçakçıları, ormanı talan ederek villa yaptıranları, 15 Temmuz'u hedef alanları, programlarında ahlaksızlıkların her türlüsünün yaşandığı isimleri listeye eklemesi yok artık dedirtti.

#1
Foto - CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ajansçısı Necati Özkan, merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ipsos isimli bir araştırma firmasıyla birlikte sözde bir liste açıkladı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ajansçısı Necati Özkan, merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ipsos isimli bir araştırma firmasıyla birlikte sözde bir liste açıkladı.

#2
Foto - CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten ve onu kahramanlaştırmaya çalıştığı için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan “Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” ifadeleriyle azar yiyen Necati Özkan, MediaCat dergisi üzerinden kendince

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten ve onu kahramanlaştırmaya çalıştığı için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan “Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” ifadeleriyle azar yiyen Necati Özkan, MediaCat dergisi üzerinden kendince "Celebrity Güven Endeksi" isimli bir liste yayınladı.

#3
Foto - Sözde bir güven endeksi oluşturan ve adına da ‘Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri’ listesi diyen MediaCat dergisi, kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkan ve ormanları talan edip villa diken ünlüleri bile 'güvenilir' diye yutturmaya çalıştı.

Sözde bir güven endeksi oluşturan ve adına da ‘Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri’ listesi diyen MediaCat dergisi, kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkan ve ormanları talan edip villa diken ünlüleri bile 'güvenilir' diye yutturmaya çalıştı.

#4
Foto - Listeye Nihat Hatipoğlu'nu alan ancak onun da puanını düşük gösteren Mediacat dergisi, 15 Temmuz darbe girişiminde halkı hedef alan CHP yandaşı Gökhan Özoğuz gibi CHP'ye yandaşlık yapan isimleri de unutmadı.

Listeye Nihat Hatipoğlu'nu alan ancak onun da puanını düşük gösteren Mediacat dergisi, 15 Temmuz darbe girişiminde halkı hedef alan CHP yandaşı Gökhan Özoğuz gibi CHP'ye yandaşlık yapan isimleri de unutmadı.

#5
Foto - Çok konuşulduğu için çok güvenildiğini sanan Medicat adlı dergi, Kaz Dağları'ndaki altın arama faaliyetlerine tepki gösteren ancak yıllar önce Kaz Dağları'ndaki ormanın içinden villa aldığı ortaya çıkan, paylaşımlarıyla eşcinsellik propagandası yapan Tarkan'ı da listeye alarak güzelledi.

Çok konuşulduğu için çok güvenildiğini sanan Medicat adlı dergi, Kaz Dağları'ndaki altın arama faaliyetlerine tepki gösteren ancak yıllar önce Kaz Dağları'ndaki ormanın içinden villa aldığı ortaya çıkan, paylaşımlarıyla eşcinsellik propagandası yapan Tarkan'ı da listeye alarak güzelledi.

#6
Foto -

"Özel mülktür girilmez" tabelasıyla kaçak iskele yaparak sahili gasp etmeye çalışan Şahan Gökbakar'ı da "güvenilir" diyen İmamoğlu'nun ajansçısı, "hem kaçakçı hem güvenilir nasıl oluyor?" dedirtti.

#7
Foto - Muhafazakar kesime şirin görünmeye çalışan CHP yandaşı ajans, listeye Nihat Hatipoğlu'nu da düşük bir puanla eklemesi dikkat çekti.

Muhafazakar kesime şirin görünmeye çalışan CHP yandaşı ajans, listeye Nihat Hatipoğlu'nu da düşük bir puanla eklemesi dikkat çekti.

#8
Foto -

"S... sürülecek akıl yok" diyerek kadın haliyle utanmadan küfür eden "küfürbaz" Ezgi Mola'yı da sıralamaya ekleyen Mediacat, mafyalara ‘aslında onlar iyi adamlar’ güzellemesi yapan Uğur Dündar gibi isimleri de listeye dahil etti.

#9
Foto - İşte derginin yayınladığı o isimler:

İşte derginin yayınladığı o isimler:

#10
Foto - Şahan Gökbakar (yüzde 31.5)

Şahan Gökbakar (yüzde 31.5)

#11
Foto - Gülse Birsel (yüzde 31.8)

Gülse Birsel (yüzde 31.8)

#12
Foto - Uğur Dündar (yüzde 32.3)

Uğur Dündar (yüzde 32.3)

#13
Foto - Esra Erol (yüzde 32.7)

Esra Erol (yüzde 32.7)

#14
Foto - Kıvanç Tatlıtuğ (yüzde 33.4)

Kıvanç Tatlıtuğ (yüzde 33.4)

#15
Foto - Gökhan Özoğuz (yüzde 34.2)

Gökhan Özoğuz (yüzde 34.2)

#16
Foto - Nihat Hatipoğlu (yüzde 35.1)

Nihat Hatipoğlu (yüzde 35.1)

#17
Foto - Tarkan (yüzde 35.3)

Tarkan (yüzde 35.3)

#18
Foto - Şevket Çoruh (yüzde 36)

Şevket Çoruh (yüzde 36)

#19
Foto - Kerem Alışık (yüzde 36.6)

Kerem Alışık (yüzde 36.6)

#20
Foto - Acun Ilıcalı (yüzde 38.8)

Acun Ilıcalı (yüzde 38.8)

#21
Foto - Haluk Bilginer (yüzde 40)

Haluk Bilginer (yüzde 40)

#22
Foto - Aras Bulut İynemli (yüzde 40.2)

Aras Bulut İynemli (yüzde 40.2)

#23
Foto - Binnur Kaya (yüzde 40.5)

Binnur Kaya (yüzde 40.5)

#24
Foto - Ezgi Mola (yüzde 44.5)

Ezgi Mola (yüzde 44.5)

#25
Foto - Beyazıt Öztürk (yüzde 44.9)

Beyazıt Öztürk (yüzde 44.9)

#26
Foto - Şener Şen (yüzde 45.6)

Şener Şen (yüzde 45.6)

#27
Foto - Kenan İmirzalıoğlu (yüzde 47.3)

Kenan İmirzalıoğlu (yüzde 47.3)

#28
Foto - Müge Anlı (yüzde 62.9)

Müge Anlı (yüzde 62.9)

#29
Foto - Haluk Levent (yüzde 71.4)

Haluk Levent (yüzde 71.4)

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