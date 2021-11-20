İmamoğlu'nun ajansından 'güvenilirlik' mavalı! Bir yanda 'kaçakçı', bir yanda 'villacı'!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten ve onu kahramanlaştırmaya çalıştığı için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan “Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” ifadeleriyle azar yiyen Necati Özkan, MediaCat dergisi üzerinden kendince "Celebrity Güven Endeksi" isimli bir liste yayınladı.