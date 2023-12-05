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Siyaset
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İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

2023-12-05 16:18:21
İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

31 Mart 2023 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayları merakla bekleniyor. Öte yandan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun tekrar seçilip seçilemeyeceği de tartışma konusu. 14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden Optimar Araştırma, İstanbul anketi yaptı. 5 bin kişi ile yapılan anketin sonuçlarını Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıkladı. İşte o anketin sonuçları...

#1
Foto - İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını yüzde 100'e yakın oranda bilen Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, İstanbul'da 5 bin kişi ile yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayına katılan Hilmi Daşdemir'in açıkladığı anket İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçıracak.

#2
Foto - İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Son seçimi doğru bilen Optimar Araştırma'nın İYİ Parti GİK'in "CHP ile işbirliği" teklifini reddettiği toplantıdan önce yaptığı ankete göre İmamoğlu, seçimi şimdiden kaybetmeye yaklaşmış görünüyor. İmamoğlu'nun İstanbul yerine Türkiye siyaseti ve CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgilenmesi CHP'lileri bile kızdırmış. İşte Daşdemir'in açıkladığı anketin sonuçları...

#3
Foto - İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Hilmi Daşdemir, CHP'ye oy verdiğini söyleyip de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan çok genel siyasetle uğraşması ve diğer şehirlerde çokça zaman geçirmesine kızanların oranının yüzde 40 olduğunu açıkladı. Daşdemir, AK Partililerde bu oranın yüzde 78 olduğunu ifade etti.

#4
Foto - İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

"Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'la ilgilenmek yerine genel siyasetle ilgilenmesine yönelik eleştirilere katılıp katılmadığı" sorulan kişilerin yüzde 53'ü eleştirilere katıldıklarını ifade ederken, yüzde 36.4'ü eleştirilere katılmadığını söyledi. Yüzde 10.6 ise fikrinin olmadığını beyan etti. 

#5
Foto - İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Ekrem İmamoğlu başarısız diyenlerin oranı yüzde 17.5 iken, İmamoğlu'nun çok başarısız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 21.2 olarak çıktı. İmamoğlu'nun başarısız olduğunu söyleyenlerin oranı toplamda yüzde 38.7 oldu.

#6
Foto - İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Optimar Araştırma'nın anketinde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ne kadar başarılı buluyorsunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 17.5'i çok başarılı bulduğu cevabını verirken, yüzde 22.1'i başarılı bulduklarını söyledi. İmamoğlu'nu orta derecede başarılı bulanların oranı ise yüzde 21.7 çıktı. 

#7
Foto - İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Optimar anketinde "Ekrem İmamoğlu yeniden aday olsa oy verir misiniz?" diye de soruldu. Hilmi Daşdemir, ankete katılanların yüzde 39.9'unun 'evet, İmamoğlu'na tekrar oy vereceğim' dediğini, katılımcıların yüzde 44.8'ünün de 'Hayır, İmamoğlu'na oy vermeyeceğim' dediğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 15.3 ise kararsız kaldı. 

#8
Foto - İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

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