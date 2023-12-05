İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

31 Mart 2023 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayları merakla bekleniyor. Öte yandan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun tekrar seçilip seçilemeyeceği de tartışma konusu. 14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden Optimar Araştırma, İstanbul anketi yaptı. 5 bin kişi ile yapılan anketin sonuçlarını Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıkladı. İşte o anketin sonuçları...