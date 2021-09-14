İmamoğlu rekora koşuyor! Bir günde tam 7 otobüs yolda kaldı

İstanbul'da toplu ulaşım sorunu giderek büyüyor. Mega kentte dün tam 7 İETT otobüsü arızalanarak yolda kaldı. Duruma tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerini, bu dönemde CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın müşaviri olduğu tek bir firma aldı. Bu firma da bakımları yapmıyor. Arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür?" dedi.