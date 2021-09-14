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Hayat-Aktüel
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İmamoğlu rekora koşuyor! Bir günde tam 7 otobüs yolda kaldı

2021-09-14 12:25:23
İmamoğlu rekora koşuyor! Bir günde tam 7 otobüs yolda kaldı

İstanbul'da toplu ulaşım sorunu giderek büyüyor. Mega kentte dün tam 7 İETT otobüsü arızalanarak yolda kaldı. Duruma tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerini, bu dönemde CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın müşaviri olduğu tek bir firma aldı. Bu firma da bakımları yapmıyor. Arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür?" dedi.

#1
Foto - İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Dün de Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Bağcılar ve Levent'te 7 otobüs yolda kaldı

İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Dün de Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Bağcılar ve Levent'te 7 otobüs yolda kaldı

#2
Foto - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. İETT otobüslerinin Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Levent ve Bağcılar Mahmutbey Caddesi'nde dün arıza yaptığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. İETT otobüslerinin Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Levent ve Bağcılar Mahmutbey Caddesi'nde dün arıza yaptığı öğrenildi.

#3
Foto - İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir,

İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "Geçtiğimiz dönemlerde yılda birkaç kez yolda kalma görüntüleriyle karşılaşırken şimdi maalesef günde onlarca arızalı araçların yollarda kaldığını görüyoruz" diye konuştu.

#4
Foto - Özdemir, son bakım ve onarım ihalelerinin neredeyse tamamının CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiğini gördüklerini söyledi.

Özdemir, son bakım ve onarım ihalelerinin neredeyse tamamının CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiğini gördüklerini söyledi.

#5
Foto - Özdemir,

Özdemir, "İşin ilginç yanı bu ihalelerin tamamı da kurumun hazırladığı yaklaşık maliyetle aynı, kurumla bu kadar eşgüdümlü çalışmaları da ne kadar uyumlu ve profesyonelce çalıştıklarını gösteriyor" dedi.

#6
Foto -

"EN GENÇ FİLO NASIL BU HALE GELDİ?" İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüslerindeki arızalar konusunda İBB yönetimine şu soruları yöneltti: "2013-2018 yılları arasında İETT, araçlarının yüzde 75'ini özkaynaklarla yeniledi.

#7
Foto - 2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9.2, Tokyo 11.83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5.8. Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz?

2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9.2, Tokyo 11.83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5.8. Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz?

#8
Foto - İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerini, bu dönemde CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın müşaviri olduğu tek bir firma aldı.

İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerini, bu dönemde CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın müşaviri olduğu tek bir firma aldı.

#9
Foto - Bu firma da bakımları yapmıyor. Arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür?

Bu firma da bakımları yapmıyor. Arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür?"

#10
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