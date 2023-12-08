İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

"TEKRAR GÖRÜŞMEK MÜMKÜN" İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Akşener'le ve İYİ Parti'yle, İYİ Parti teşkilatıyla, İstanbul'daki temsilcileriyle görüşmelerimiz akşamdan sabaha kesilmez. Genel İdare Kurulu tabi ki önemli bir kuruldur. Partinin karar alma mekanizmasıdır. Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız ama toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin yanı sıra teşkilatları olan, örgütlere olan, yansımasını da hissederek eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde bu görüşmelerin yapıldığını İYİ Partili belediyelerin de yaptığını, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de yaptığını, yeni talip olan insanların da yine ilişki kurarak bu dayanışmayı, bu ittifakı yaptıklarını duyuyorum. Bu başka şehirlerde, başka partilerle görüşmelere de dönüştüğünü ve dönüşebileceğini de biliyorum. Siyasetin, bu anlamdaki gerçek sayfasını hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bugün bunu soruyorsunuz. Belki başka gün bambaşka tersi bir soruyu da sorabilirsiniz ama dediğim gibi her zaman söylediğim gibi ben 2019'un 28 Aralık'ında adaylık açıklamamı yaptığımda İstanbul ittifakı dediğimde inanarak söylemiştim. İstanbul'da muazzam bir İstanbul ittifakı inşa edilmiştir. Bu inşa edilen ittifakın elbette altyapısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti vardır. Buna sonsuz saygı duyuyorum ve bunu daha da ileriye taşımak, ittifakı daha da büyütme konusunda kararlı bir İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu var."