İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

"İZMİR'İN ADI BİLE GEÇMEDİ" Gazetecilerin Muharrem İnce görüşmesi ve İnce'nin İzmir veya Yalova adaylıklarının gündemde olup olmadığının sorması üzerine İmamoğlu, "Hiç öyle bir konu gündeme gelmedi. Konuşulabilirdi. Bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmir ise İzmir'in adı bile geçmedi" dedi. İmamoğlu şunları söyledi: “Sayın Muharrem İnce'yle malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayanan bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı çok saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu, böylesi bir görüşme arzusunu keyifle karşıladık. Bir araya geldik yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu oldum. Kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş, hatta İstanbul başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında, görüş alışverişinde bulunduk. Gayet tabi yine buluşabiliriz bizim bu buluşmalarımızın sanki olağanüstü bir şeymiş gibi falan algılanmasına üzülüyorum. Ben İBB Başkanı'yım ve partimde de önemli bir geçmişim var. Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı gelişmelerde görüşme imkanına sahip birisiyim. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakım gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le de hep istişare ederek yürütürüz, sohbet ederiz çok uygar, çok yeni nesil bir Genel Başkan ve Belediye Başkanı, partili ilişkisi yönetiyoruz. Alışık olmadığı belki siyasetin; hem şeffaflığıyla hem ilişki düzeyiyle hem ilişki samimiyetiyle çok üstün çok keyifli bir ilişki zemini yürütüyoruz. Hem Sayın İnce'yle görüşmemiz doğal. Bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün, hem de Sayın Genel Başkanımızla bu süreci yönetirken hem şeffaflığımızla hem samimiyetimizle hem ilişki bütünlüğümüzle de örnek bir süreci yeni nesil siyasetin var olduğu sürecini yürüttüğümüzü bilmenizi isterim." İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun adaylığının sorulması üzerine ise "Daha gerçek sorulara cevap vermek istiyorum" yanıtını verdi.