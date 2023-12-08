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İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

2023-12-08 14:22:56
İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ülkemizde, özellikle de büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek maalesef pek de mümkün değil" sözlerinin kendisine sorulması üzerine "Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum" dedi.

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Foto - İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in büyükşehir belediyelerine yönelik eleştirileri hakkında konuştu. Akşener'in İYİ Parti Grup Toplantısı'nda "Ülkemizde, özellikle de büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek maalesef pek de mümkün değil" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Yenikapı'da Dr.Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2.Kariyer ve İstihdam Zirve ve Fuarı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'in büyükşehir belediye başkanlarına yönelik eleştirileri ve Muharrem İnce ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

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Foto - İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

"İZMİR'İN ADI BİLE GEÇMEDİ" Gazetecilerin Muharrem İnce görüşmesi ve İnce'nin İzmir veya Yalova adaylıklarının gündemde olup olmadığının sorması üzerine İmamoğlu, "Hiç öyle bir konu gündeme gelmedi. Konuşulabilirdi. Bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmir ise İzmir'in adı bile geçmedi" dedi. İmamoğlu şunları söyledi: “Sayın Muharrem İnce'yle malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayanan bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı çok saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu, böylesi bir görüşme arzusunu keyifle karşıladık. Bir araya geldik yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu oldum. Kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş, hatta İstanbul başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında, görüş alışverişinde bulunduk. Gayet tabi yine buluşabiliriz bizim bu buluşmalarımızın sanki olağanüstü bir şeymiş gibi falan algılanmasına üzülüyorum. Ben İBB Başkanı'yım ve partimde de önemli bir geçmişim var. Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı gelişmelerde görüşme imkanına sahip birisiyim. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakım gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le de hep istişare ederek yürütürüz, sohbet ederiz çok uygar, çok yeni nesil bir Genel Başkan ve Belediye Başkanı, partili ilişkisi yönetiyoruz. Alışık olmadığı belki siyasetin; hem şeffaflığıyla hem ilişki düzeyiyle hem ilişki samimiyetiyle çok üstün çok keyifli bir ilişki zemini yürütüyoruz. Hem Sayın İnce'yle görüşmemiz doğal. Bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün, hem de Sayın Genel Başkanımızla bu süreci yönetirken hem şeffaflığımızla hem samimiyetimizle hem ilişki bütünlüğümüzle de örnek bir süreci yeni nesil siyasetin var olduğu sürecini yürüttüğümüzü bilmenizi isterim." İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun adaylığının sorulması üzerine ise "Daha gerçek sorulara cevap vermek istiyorum" yanıtını verdi.

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Foto - İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

"AKŞENER'İN BİZİ KASTETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in büyükşehir belediyelerine ilişkin açıklamalarına da yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Bilmiyorum. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü, genelleme; ben o sohbeti okuyunca yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım, dinledim. İçinde İstanbul yok. Genelleme yaparak bize işte; şu şu şehri vaat edenler, bize şu şu şehri yaşatıyorlar diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım çünkü biz Sayın Meral Akşener'le İstanbul'da çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık ve inşallah yine açarız. Başka projelerimizi de birlikte açtık. Avrupa'nın en büyük atık tesisini açtık, 15 kilometrelik Dudullu-Bostancı hattını açtık. Başka örnekler de veririm, Alibeyköy hattı vesaire. Yani gururla bir 5 yılı bizi destekleyen ittifakımız olan İYİ Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Parti'mize de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum" dedi.

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Foto - İmamoğlu kendisini CHP genel başkanı sanıyor

"TEKRAR GÖRÜŞMEK MÜMKÜN" İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Akşener'le ve İYİ Parti'yle, İYİ Parti teşkilatıyla, İstanbul'daki temsilcileriyle görüşmelerimiz akşamdan sabaha kesilmez. Genel İdare Kurulu tabi ki önemli bir kuruldur. Partinin karar alma mekanizmasıdır. Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız ama toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin yanı sıra teşkilatları olan, örgütlere olan, yansımasını da hissederek eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde bu görüşmelerin yapıldığını İYİ Partili belediyelerin de yaptığını, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de yaptığını, yeni talip olan insanların da yine ilişki kurarak bu dayanışmayı, bu ittifakı yaptıklarını duyuyorum. Bu başka şehirlerde, başka partilerle görüşmelere de dönüştüğünü ve dönüşebileceğini de biliyorum. Siyasetin, bu anlamdaki gerçek sayfasını hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bugün bunu soruyorsunuz. Belki başka gün bambaşka tersi bir soruyu da sorabilirsiniz ama dediğim gibi her zaman söylediğim gibi ben 2019'un 28 Aralık'ında adaylık açıklamamı yaptığımda İstanbul ittifakı dediğimde inanarak söylemiştim. İstanbul'da muazzam bir İstanbul ittifakı inşa edilmiştir. Bu inşa edilen ittifakın elbette altyapısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti vardır. Buna sonsuz saygı duyuyorum ve bunu daha da ileriye taşımak, ittifakı daha da büyütme konusunda kararlı bir İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu var."

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