İmamoğlu hizmet istemiyor! Hastane yollarından sonra o projeyi de bakanlığa devretti

Projeyi kim durdurdu? Şimdi geldik o mühim soruya. Bir iddia var, Karaismailoğlu’nun İstanbul belediyesinde genel sekreter yardımcısı olduğu dönemde bu projeyi durdurduğu yönünde. Bakanı bulurum da sormam mı? Sordum. Biraz sert çıktı. “Yalan söylüyorlar” dedi. Önce süreci anlattı. “Oranın yapım işleri bana bağlı değildi. Proje işleri bağlıydı. Bana planlama işi bağlıydı. Fen işleri başka bir arkadaşa bağlıydı. Hem oradan bir yalanları var. Hem öyle bir şey yok. Bizim bir haritamız var. Projeleri, seçim öncesi yapılanlar ve şu anda yapılanlar diye ayırdık. Orada görünüyor. Ayrıca müteahhidin yaptığı hakedişler var. 2019 Haziran seçimleri öncesine kadar. Ondan sonra durdurdu. Yoksa hastanenin yolları şimdiye kadar açılırdı. Hastanenin yollarını niye durduralım? Orada onlarca yollar yaptık.” Ama “Ulaştırma Bakanı olarak siz yapıyorsunuz” diye araya girdim. “Şimdi bakan olarak yapmak bize nasip oldu. Baktık bu işler olmuyor, hastane açılıyor ama yolu yok. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen karayolları ağına aldık, hızlıca ihale ettik. Hemen çalışmalara başladık. İnşallah yetiştireceğiz” dedi. Açılışa şunun şurasında 8 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe 21 Mayıs’ta videokonferans yöntemiyle birlikte açacaklar. Dünya küresel salgınla uğraşırken hastane açan Türkiye...