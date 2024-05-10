2024-05-10 10:49:19 İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019’da mazbatasını alır almaz cumhurbaşkanı adayı olmak için çaba sarf etti.
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019’da mazbatasını alır almaz cumhurbaşkanı adayı olmak için çaba sarf etti.
İstediğini alamayınca Kılıçdaroğlu’nu deviren İmamoğlu, Özgür Özel’i genel başkan seçtirdikten sonra da emelini gerçekleştirmek için uğraşmaya devam etti.
2028 seçimleri için aday olmayı kafasına koyan İmamoğlu hakkında çarpıcı bir anket yapıldı.
ASAL Araştırma, halka, “CHP’nin iktidarda olmasını ve Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye’yi yönetmesini ister misiniz?” diye sordu.
Verilen cevaplar, henüz İstanbul’u bile yönetmeyi beceremeyen İmamoğlu’na adeta ders niteliğinde...
Anket sonuçlarına göre halkın yüzde 37.6’sı, “Evet” dedi.
Vatandaşların 49.5’i ise, “Hayır” diyerek İmamoğlu ve CHP’yi iktidarda görmek istemediklerini istemediğini söyledi.
Soruya cevap verenlerin yüzde 12.9’u ise, “Fikrim yok” cevabını verdi.
Anketin Nisan ayında, 2000 kişiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
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