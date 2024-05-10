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Siyaset
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İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

2024-05-10 10:49:19
İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019’da mazbatasını alır almaz cumhurbaşkanı adayı olmak için çaba sarf etti.

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#1
Foto - İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

İstediğini alamayınca Kılıçdaroğlu’nu deviren İmamoğlu, Özgür Özel’i genel başkan seçtirdikten sonra da emelini gerçekleştirmek için uğraşmaya devam etti.

#2
Foto - İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

2028 seçimleri için aday olmayı kafasına koyan İmamoğlu hakkında çarpıcı bir anket yapıldı.

#3
Foto - İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

ASAL Araştırma, halka, “CHP’nin iktidarda olmasını ve Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye’yi yönetmesini ister misiniz?” diye sordu.

#4
Foto - İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

Verilen cevaplar, henüz İstanbul’u bile yönetmeyi beceremeyen İmamoğlu’na adeta ders niteliğinde...

#5
Foto - İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

Anket sonuçlarına göre halkın yüzde 37.6’sı, “Evet” dedi.

#6
Foto - İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

Vatandaşların 49.5’i ise, “Hayır” diyerek İmamoğlu ve CHP’yi iktidarda görmek istemediklerini istemediğini söyledi.

#7
Foto - İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

Soruya cevap verenlerin yüzde 12.9’u ise, “Fikrim yok” cevabını verdi.

#8
Foto - İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

Anketin Nisan ayında, 2000 kişiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Yorumlar

Mustafa

Sadece chp değil  iktidarda istemiyoruz. Arayış içindeyiz.

Türkiye ve secimler

Türkiye'de sağın oyu yüzde 60dır solun yüzde 40 bütün partiler içinde yerel secimleri baz almayın soldan birini türkiyede kimse secmez yerel secimde millet ders verme niteliğinde oy kullandı ekonomi hafifi düzelsin olay biter
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