2021-04-13 04:58:19 İlkbaharda yağan kar Kapadokya'ya güzellik kattı
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya, yaz kış büyüleyiciliğini koruyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya, yaz kış büyüleyiciliğini koruyor.
Nevşehir'in turizm merkezi Nevşehir ilk baharın ortasında kışın izlerini taşıyor.
İlkbaharda yağan kar Kapadokya'da güzel görüntü oluşturdu.
Kapadokya bölgesinde hafta sonu etkili olan kar, ilkbahar renklerine bürünen bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turistlerde hayranlık oluşturan Kapadokya'da, nisan ayının gelişiyle boy gösteren çiçekler kar altında kaldı.
Tur güzergahlarındaki Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Ortahisar, Göreme, Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turistik merkezleri gezen turistler ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.
Sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği bölgede, Nevşehir İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda oluşacak buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Peribacaları, doğal kaya oluşumlar ve kayadan oyma tarihi mekanların karla bütünleşmesi geriye hatıralardan silinmeyecek güzel görüntüler ortaya çıkardı.
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