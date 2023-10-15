İlk teslimatı yapıldı! MKE geliştirdi! İşte merak edilen Milli Deniz Topu

Kara testlerini başarıyla tamamlamasının ardından liman ve deniz testleri için TCG BEYKOZ korvetine entegre edilen Milli Deniz Topu, platform üstü testler sonrası göreve hazır hale getirildi. Bu gelişmenin ardından aldığı siparişler için harekete geçen MKE AŞ, Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatını Açık Deniz Karakol Gemisi'ne yönelik gerçekleştirdi. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumak amacıyla yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında geliştirilen 2 gemide, Milli Deniz Topu kullanılacak. Ağır silahlı karakol gemileri; istihbarat gözetleme ve keşif, arama kurtarma, terörizmle mücadele, denizde denetim harekatı, deniz özel harekatı gibi temel görevleri icra edecek. MKE AŞ, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin ikinci gemisi ile MİLGEM 6, 7, 8'inci gemilerinde yer alacak Milli Deniz Topu için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladı ve üretime başladı. Şirket, ciddi bir ihracat potansiyeline sahip olan Milli Deniz Topu'nun yakın zamanda yurt dışı kullanıcılara sunulması için de görüşmeler yürütüyor.