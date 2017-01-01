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İlk tesettürlü Cumhurbaşkanı!

  • Geçtiğimiz Eylül ayında göreve başlayan Singapur'un ilk kadın Cumhurbaşkanı Halime Yakub, dünyanın ilk başörtülü Cumhurbaşkanı olmasıyla büyük ilgi gördü.

  • Dünyanın ilk başörtülü cumhurbaşkanı olan Singapur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Halime Yakub, ziyaret gittiği Hollanda'da büyük ilgi gördü.

  • Hayat hikayesiyle seçimi kazandıktan sonra çok konuşulmuştu. Babası Hint, annesi ise Malay olan Cumhurbaşkanı Yakub, evli ve 5 çocuk annesi. Göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada, çok küçük yaşta babasını kaybettiğini ifade etmişti.

  • Göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada, çok küçük yaşta babasını kaybettiğini ifade etmişti.

  • Ziyaret için gittiği Hollanda'da basın tarafından büyük ilgi alan Halime Yakub,o zorlu şartlardan Cumhurbaşkanlığına gelişini, "Şükürler olsun ki Singapur'da büyüdüm, ailem fakir olsa da sıkı çalışarak, ailemin, öğretmenlerimin ve toplumun da güçlü desteğiyle iyi bir eğitim alabildim." dedi.

  • Halime Yakub, "Bana kamu hizmeti alanında bir kariyere başlama ve sonrasında da ihtiyacı olanlara bir yardım eli uzatabilme fırsatı verdi." sözleriyle anlatmıştı.

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