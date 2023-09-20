İlk kez rastlandı! Herkes Karadeniz sanıyor ama bakın neresi

Eşiyle daha mutlu olmak için memleketlerine dönüş yaptıklarını söyleyen Fikriye Öçal ise, “Çocuklarımız gurbetteler, biz de burada hayatımızı yaşamaya başladık. Eşim emekli oldu, hayatımızdan memnunuz. Bu ev 10 kişiyi misafir edebiliyor, çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Eşimle oturup sohbet ediyoruz burada. Tüm herkese tavsiye ediyorum böyle bir evi, herkes köyüne gelsin, biz çok mutluyuz hayatımızdan” şeklinde konuştu. Ağaç üzerindeki evde misafirliğe gelen Muammer Şahin de, “Burada temiz havada yemeğimizi yiyip çayımızı içiyoruz. Ağaç evde zaman geçiriyoruz, eş dostla sohbet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.