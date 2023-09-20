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Yaşam
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İlk kez rastlandı! Herkes Karadeniz sanıyor ama bakın neresi

2023-09-20 10:44:06
İlk kez rastlandı! Herkes Karadeniz sanıyor ama bakın neresi

Karadeniz'de yaygın olarak yapılan ahşap evlerin bir örneğine bu kez Yozgat'ta rastlanıldı.

#1
Foto - İlk kez rastlandı! Herkes Karadeniz sanıyor ama bakın neresi

Karadeniz Bölgesi’nde sıklıkla görülen ağaç evlere bu kez Yozgat’ta rastlandı. Çekerek ilçesine bağlı Kayalar köyünde meşe ağaçlarının üzerine inşa edilen 6 metre yükseklikteki tek odalı iki ev, görenlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - İlk kez rastlandı! Herkes Karadeniz sanıyor ama bakın neresi

Emekli olduktan sonra İstanbul’un stres ve yoğunluğundan kaçmak için eşi ile birlikte memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Kayalar köyüne dönüş yapan Şükrü Öçal, köyünde kendi arazisine meşe ağaçlarının üzerine kurduğu iki ahşap evde zaman geçirerek huzur buluyor. Gençlik yıllarında ağaç evde yaşamanın hayalini kuran Şükrü ve Fikriye Öçal çifti, hem gelen misafirleriyle ağaç evde hoşça vakit geçiriyor hem de hayallerine 38 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

#3
Foto - İlk kez rastlandı! Herkes Karadeniz sanıyor ama bakın neresi

Köylerinde çiftçilikle uğraşan Öçal çiftinin evinin manzarası da içinde kalanları kendine hayran bırakıyor. Şükrü Öçal, birini kendisi diğerini de eşi için yaptığı evlere ulaşımı da kısa yoldan teleferik sayesinde gerçekleştiriyor. Karadeniz Bölgesi’nde sıklıkla görülen ağaç evlere ilçe halkı da yoğun ilgi gösteriyor.

#4
Foto - İlk kez rastlandı! Herkes Karadeniz sanıyor ama bakın neresi

Karadeniz Bölgesi’ndeki evlere özenerek köyünde iki adet ağaç üzerine ahşap ev yaptığını anlatan Şükrü Öçal, “İstanbul'da ikamet ediyordum, emekli olduktan sonra memleketime döndüm. Kalan ömrümüzü burada geçirmek istiyorum, burada ağaç üzerine ev yaptım. Çocukluktan beri hayalim vardı. Onu da gerçekleştirdim. Eşimle birlikte burada oturuyoruz, vakit geçiriyoruz. Burada bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Çiftçilik yapıyorum, arıcılıkla uğraşıyorum. Ben burada Karadeniz’e özendim, böyle bir ağaç evi yaptım bahçeye fındık, ceviz diktim. Bunlarla uğraşacağım, bundan sonraki zamanımı bu işlerle geçireceğim” dedi.

#5
Foto - İlk kez rastlandı! Herkes Karadeniz sanıyor ama bakın neresi

Eşiyle daha mutlu olmak için memleketlerine dönüş yaptıklarını söyleyen Fikriye Öçal ise, “Çocuklarımız gurbetteler, biz de burada hayatımızı yaşamaya başladık. Eşim emekli oldu, hayatımızdan memnunuz. Bu ev 10 kişiyi misafir edebiliyor, çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Eşimle oturup sohbet ediyoruz burada. Tüm herkese tavsiye ediyorum böyle bir evi, herkes köyüne gelsin, biz çok mutluyuz hayatımızdan” şeklinde konuştu. Ağaç üzerindeki evde misafirliğe gelen Muammer Şahin de, “Burada temiz havada yemeğimizi yiyip çayımızı içiyoruz. Ağaç evde zaman geçiriyoruz, eş dostla sohbet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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