  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İlk kez Hindistan'ı ziyaret eden Putin'den önemli mesajlar! Avrupa genelinde Rusya'ya karşı güven azaldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İlk kez Hindistan'ı ziyaret eden Putin'den önemli mesajlar! Avrupa genelinde Rusya'ya karşı güven azaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez Hindistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Putin, Hindistan'la enerji ortaklığının siyasi dalgalanmalardan ve Ukrayna'daki savaştan etkilenmediğini söyledi. Avrupa genelinde Rusya'ya karşı Yüzde 69'luk kesim güven duymuyor.

#1
Foto - İlk kez Hindistan'ı ziyaret eden Putin'den önemli mesajlar! Avrupa genelinde Rusya'ya karşı güven azaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret için gittiği Hindistan'da enerji işbirliği, Hindistan'la ticaret ilişkileri, ABD'nin tarife politikaları ve Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - İlk kez Hindistan'ı ziyaret eden Putin'den önemli mesajlar! Avrupa genelinde Rusya'ya karşı güven azaldı

India Today TV'ye verdiği röportajda Putin, Hindistan ile enerji ilişkilerinin mevcut koşullardan, geçici siyasi durumlardan veya Ukrayna'daki trajik olaylardan etkilenmediğini söyledi. Putin, bazı aktörlerin Hindistan'ın Rusya ile geliştirdiği ilişkiler nedeniyle uluslararası piyasalarda giderek büyüyen rolünden hoşlanmadığı belirterek, buna rağmen iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik önemini koruduğunu ifade etti.

#3
Foto - İlk kez Hindistan'ı ziyaret eden Putin'den önemli mesajlar! Avrupa genelinde Rusya'ya karşı güven azaldı

Hindistan ile ticaretin yüzde 90'ından fazlasının ulusal para birimleriyle yapıldığını söyleyen Putin, yılın ilk dokuz ayında toplam ticarette düşüş yaşandığını belirtti. Ayrıca Putin, Rus şirketlerinin Hindistanlı ortaklarına büyük güven duyduğunu da vurguladı. "Hangi ekonomik politikayı uygulayacağı her ülkenin kendi kararıdır" Putin, Rus petrolüne yönelik tüketici odaklı ticaret Hindistan'da sorunsuz şekilde devam ettiğini ifade etti. Putin, "ABD'nin bizim yakıtımızı satın alma hakkı varsa, neden Hindistan aynı ayrıcalığa sahip olmasın?" diyerek Hindistan'ı da bu ayrıcalığa sahip olduğuna dikkat çekti.

#4
Foto - İlk kez Hindistan'ı ziyaret eden Putin'den önemli mesajlar! Avrupa genelinde Rusya'ya karşı güven azaldı

Rus lider, ne Modi2nin ne de kendisinin dış baskılara rağmen işbirliğini birilerine karşı bir adım olarak değerlendirmediğini, bunun tamamen iki ülkenin kendi çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu söyledi. Putin, "Başkan Trump'ın kendi gündemi ve kendi hedefleri var. Biz de kendi hedeflerimize odaklanıyoruz. Trump'ın iyi niyetle hareket ettiğini varsayıyorum" dedi. Hindistan ile ilişkilerinin kimseye zarar vermediğini ve bu ilişkiyi diğer ülkelerin takdir etmesi gerektiğini de belirtti. Öte yandan ABD'nin Hindistan'a uyguladığı ağır tarifelere de değinen Putin, Trump'ın danışmanlarının bu politikaların ABD ekonomisine fayda sağladığına inandığını belirterek, "Hangi ekonomik politikayı uygulayacağı her ülkenin kendi kararıdır" değerlendirmesinde bulundu. Ticaret ihlallerine de değinen Putin, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına yönelik tüm ihlallerin giderilmesini umduğunu da ifade etti. Putin barış planına engel olmaktansa dahil olmaktan yana Ukrayna savaşı konusunda ABD özel temsilcileriyle yürütülen temaslara da değinen Putin, barış girişimleri için diplomasi gerektiğini vurgulayarak, "Bu çabayı engellemek yerine buna dahil olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret için Hindistan'a gitti. Bu, Putin'in son dört yılda Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret. Ziyaret iki gün sürecek.

#5
Foto - İlk kez Hindistan'ı ziyaret eden Putin'den önemli mesajlar! Avrupa genelinde Rusya'ya karşı güven azaldı

Avrupa genelinde yapılan bir ankette, Avrupalıların yüzde 69'u ülkelerinin Rusya'ya karşı askeri bir çatışmada yeterli savunma gücüne sahip olmadığını belirtti. Ankete göre, güvenin en yüksek olduğu ülke Fransa olurken, Belçika, İtalya ve Portekiz en düşük güven duyulan ülkeler arasında yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezardaki gazeteciye saldır, sonra da "Vicdan Hoca" ol!
Gündem

Mezardaki gazeteciye saldır, sonra da “Vicdan Hoca” ol!

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Mezardaki gazeteciye saldır, sonra da “Vicdan Hoca” ol!" başlıklı yazısında önemli tespitlerde bulundu. ..
Netanyahu İran'ı tehdit etti
Dünya

Netanyahu İran'ı tehdit etti

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, İran'ı "henüz işlerimiz bitmedi" sözleriyle tehdidinde bulundu.

Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Dikkat her an sizin de telefonunuz çalabilir
Gündem

Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Dikkat her an sizin de telefonunuz çalabilir

Vatandaşları telefonla arayıp, "yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli sitelerde kaydınız var" yalanını kullanan dolandırıcılar, sahte soruşt..
Sistematik bir tükenmişlik hikayesi; Eğitim!
Eğitim

Sistematik bir tükenmişlik hikayesi; Eğitim!

Türkiye eğitim sisteminde son dönemde artan şiddet olayları endişe verici boyutlara ulaştı. Son bir yılda şiddet vakalarının yüzde 20 artmas..
Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı
Gündem

Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli diplomasına cevap veremeyen CHP’de bu defa Grup Başkanvekili Murat Emir’in yüksek lisansı şa..
Şeyh Said’li araba süsü pahalıya mal oldu! Nefrete ceza
Gündem

Şeyh Said’li araba süsü pahalıya mal oldu! Nefrete ceza

Kayseri’de Şeyh Said’in idam sehpasındaki maketini araç süsü olarak kullanan M.K. hakkında “kişinin hatırasına hakaret” suçundan para cezası..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23