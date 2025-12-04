İlk kez Hindistan'ı ziyaret eden Putin'den önemli mesajlar! Avrupa genelinde Rusya'ya karşı güven azaldı

Rus lider, ne Modi2nin ne de kendisinin dış baskılara rağmen işbirliğini birilerine karşı bir adım olarak değerlendirmediğini, bunun tamamen iki ülkenin kendi çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu söyledi. Putin, "Başkan Trump'ın kendi gündemi ve kendi hedefleri var. Biz de kendi hedeflerimize odaklanıyoruz. Trump'ın iyi niyetle hareket ettiğini varsayıyorum" dedi. Hindistan ile ilişkilerinin kimseye zarar vermediğini ve bu ilişkiyi diğer ülkelerin takdir etmesi gerektiğini de belirtti. Öte yandan ABD'nin Hindistan'a uyguladığı ağır tarifelere de değinen Putin, Trump'ın danışmanlarının bu politikaların ABD ekonomisine fayda sağladığına inandığını belirterek, "Hangi ekonomik politikayı uygulayacağı her ülkenin kendi kararıdır" değerlendirmesinde bulundu. Ticaret ihlallerine de değinen Putin, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına yönelik tüm ihlallerin giderilmesini umduğunu da ifade etti. Putin barış planına engel olmaktansa dahil olmaktan yana Ukrayna savaşı konusunda ABD özel temsilcileriyle yürütülen temaslara da değinen Putin, barış girişimleri için diplomasi gerektiğini vurgulayarak, "Bu çabayı engellemek yerine buna dahil olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret için Hindistan'a gitti. Bu, Putin'in son dört yılda Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret. Ziyaret iki gün sürecek.