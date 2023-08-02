İlk kez bu kadar oluyor! Otomobi̇l sektöründe büyük patlama

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 63,1 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68 artarak 152 bin 540 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Temmuz ayında yüzde 115,4, otomobil pazarı yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında arttı. 2023 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Temmuz ayına göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adet oldu. Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.