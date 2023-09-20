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Ekonomi
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İlk kez bu kadar oluyor! Fiyatlar patladı artık yok satıyor

2023-09-20 12:55:15
İlk kez bu kadar oluyor! Fiyatlar patladı artık yok satıyor

“Yükseliş hızlı bir şekilde devam edecektir” Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “TMO fındık alımlarına başladığında serbest piyasa 72 liradan alımlara başlamıştı. Şu anda ise bir aya yakın süredir fındık pazara iniyor, serbest piyasa hızlı bir şekilde yükselişe geçti ve 100 lira seviyelerinde hatta bazı noktalarda üzerinde alım yapan alıcıları görüyoruz. Tabi bu yükseliş devam edecektir. Biz üreticilerimize özellikle hasat bittikten sonra ‘ihtiyacınız kadar fındığı pazara indirin’ şeklinde açıklamalarda bulunduk. Üreticilerimiz de bunları dikkate aldı ve bu üreticilerin ellerinde fındıkları duruyor, ihtiyacı olan üreticiler ise pazara fındıklarını indirdi. Şu anda 100 lira seviyelerinde olan fındık fiyatları hızlı bir şekilde yükselecek” diye konuştu.

#1
Foto - İlk kez bu kadar oluyor! Fiyatlar patladı artık yok satıyor

Ordu’da serbest piyasada fındık fiyatları 100 lira seviyesine ulaşırken, üreticiler fındıklarını depolayacaklarını söyledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Serbest piyasa hızlı bir şekilde yükselişe geçti ve 100 lira seviyelerinde hatta bazı noktalarda üzerinde alım yapan alıcıları görüyoruz, bu yükseliş devam edecektir” dedi. Türkiye’de en fazla fındık üretimimin yapıldığı Ordu’da serbest piyasada fiyatlar 100 lira seviyelerine kadar yükseldi. Üreticiler, fiyatların daha da artacağını düşündüklerini, bu yıl rekoltenin açıklananın altında olduğunu belirterek, mahsullerini depolayacaklarını söyledi.

#2
Foto - İlk kez bu kadar oluyor! Fiyatlar patladı artık yok satıyor

“Ciddi bir talep var, fındık yok satıyor” Bu yıl rekoltenin düştüğünü ve Türk fındığının kalitesinin diğer ülkelere göre çok yüksek olduğunu aktaran Soydan, “Bahçede görülen fındık ağustos ayında harmana gelmedi. Yani genel bir rekolte düşüşü var. Bu düşüş karşısında gerçekten ülkemizde üretilen fındığa da ciddi bir talep var. Fındık çok önemli bir ihracat ürünü. O açıdan fındık yok satıyor. Üreticinin bu günlerdeki fiyatlar, hasattan hemen sonra bekledikleri fiyatlardı. En azından fındığını elinde bulunduran üreticilerimize yüksek fiyattan sağma fırsatı doğdu” ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - İlk kez bu kadar oluyor! Fiyatlar patladı artık yok satıyor

“Verim ve kaliteyi arttırmamız lazım” Serbest piyasada oluşan fiyatların 2024 yılı sezonunu da olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Soydan, “Talebin yoğun olduğu Türk fındığının yerini başka bir ülkenin fındığının dolduramayacağını açıkça görüyoruz. Onun şuan oluşan fiyatların, gelecek sezon daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Bizim de fındığımıza en iyi şekilde bakarak, verim ve kaliteyi arttırmamız lazım” şeklinde konuştu. Zeynep Şahin isimli fındık üreticisi oluşan 100 TL’lik fiyatın kendisi için yetersiz olduğunu, bu sebeple mahsulünü depoda bekleteceğini söyledi. Şahin, “Şu anda piyasa iyi gibi ama ileride daha iyi olacak gibi. Bu sene kayıp var, yaklaşık 1 ton ürünümüz olur” şeklinde konuştu.

#4
Foto - İlk kez bu kadar oluyor! Fiyatlar patladı artık yok satıyor

İsmet Sırtbaşı isimli üretici de bazı manavlarında fındığın 105 liradan da alıcı bulduğunu söyledi. Piyasada fındığın biraz daha yükselmesini beklediğini belirten Sırtbaşı, sonrasında ise depolayacak yeri olmadığı için satacağını ifade etti.

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