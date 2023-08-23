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İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

2023-08-23 10:05:51
İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

Batman’da ilk defa ekilen kurutmalık domates gençlere iş olanağı sağlıyor.

#1
Foto - İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl ilk defa 400 dönümlük alanda ekilen kurutmalık domates sayesinde onlarca genç, kendi köyünde kalarak iş olanağına kavuştu.

#2
Foto - İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

Her yıl yaz tatilini değerlendirmek için İstanbul başta olmak üzere batı ve Karadeniz illerine gitmek zorunda kalan işsiz gençler ve öğrenciler, bu yıl ilk defa Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyünde 400 dönümlük alanda ekilen kurutmalık domates işi sayesinde kendi memleketlerinde kalarak çalışma imkanına kavuştu.

#3
Foto - İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

Kendi memleketlerinde iş imkanına kavuştukları için çok mutlu olduğunu belirten lise son sınıf öğrencisi Rojda Şimşek, kurutmalık domates işi sayesinde biriktireceği para ile dershaneye gideceğini söyledi.

#4
Foto - İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

İlçede bu yıl ilk defa ekilen kurutmalık domates işi sayesinde batı illerine gitmeden kendi köylerinde iş bulma olanağına kavuştuklarını belirten Şimşek, "Her yıl yaz tatilinde çalışmak isteyen gençler, fındık toplamak için Ordu ve Karadeniz’deki diğer illere gitmek zorunda kalıyordu. Artık gerek kalmadı. Bu iş uzun sürdüğü için devamlı burada kalıp çalışabiliriz. Devletimiz bu işi yapan çiftçilerimizi desteklerse bizler de burada iş bulma imkanına kavuşmuş oluruz” dedi.

#5
Foto - İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

Üniversite öğrencisi olduğunu ve artan ev kiralarından dolayı yaz aylarında kurutmalık domates işinde çalışarak ailesine destek olaya çalıştığını ifade eden işçilerden Melek Şimşek, 15 üniversite öğrencisi ile birlikte kurutmalık domates işinde çalıştıklarını kaydetti.

#6
Foto - İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

Yaz aylarını burada değerlendirdiklerini aktaran Şimşek, "Artan ev kiralarını karşılayabilmek ve ailelerimize destek olabilmek için yaz aylarında burada çalışıyoruz. Burasının evimize yakın olması, yol sıkıntısının olmaması bizler için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Özelikle öğrenciler için buralarda iş imkanı bulmak, kendi memleketinde iş olanağına kavuşmak çok iyidir. Burada çalışanlardan 15 kişi öğrenci. Bu iş bizlere de ailelerimiz için de çok iyi oldu” diye konuştu.

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