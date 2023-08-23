İlk defa ekildi! Gençlere iş kapısı oldu

Yaz aylarını burada değerlendirdiklerini aktaran Şimşek, "Artan ev kiralarını karşılayabilmek ve ailelerimize destek olabilmek için yaz aylarında burada çalışıyoruz. Burasının evimize yakın olması, yol sıkıntısının olmaması bizler için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Özelikle öğrenciler için buralarda iş imkanı bulmak, kendi memleketinde iş olanağına kavuşmak çok iyidir. Burada çalışanlardan 15 kişi öğrenci. Bu iş bizlere de ailelerimiz için de çok iyi oldu” diye konuştu.