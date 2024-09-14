2024-09-14 14:59:28 İlk Bayraktar TB2 emekli oldu
Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 İHA önemli bir eşiği daha geçti. 2014 yılında kabul testlerini geçerek Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren ilk sistemde yer alan S5 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 İHA, 10 bin saat görev yaparak gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu. Göreve veda eden Bayraktar TB2 S5 İHA, bundan sonra da Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında görev alarak gövde ömür devri araştırma uçağı olarak kullanılacak. Hizmet süresini tamamlayarak TSK envanterinden ayrılan Bayraktar TB2 İHA'nın yerine Baykar tarafından üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığına hediye edildi.