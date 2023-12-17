İlim Yayma Vakfı Büyük Ödülü'ün sahibi olan Prof. Dr. İbrahim Akduman araştırmasını anlattı!

Akduman, “Ekip olarak 1990 yılından bu yana yeni bir teknolojiyi geliştiriyoruz. Bu teknolojinin adı Mikrodalga Görüntüleme Teknolojisi. Bu teknolojide bizim zararsız elektromanyetik dalgalar olarak bildiğimiz cep telefonu gibi cihazlarda kullanılan elektromanyetik dalgaları kullanarak görüntüleme yapıyoruz. Böyle bir teknolojiyi kullanan bir cihaz başka bir yerde mevcut değil. Uzun yıllar boyunca bu teknolojiyi geliştirdik. Daha sonra bu teknolojiye dayanan cihazlar üretmek üzere çalışmaya başladık. 2009 yılında bu teknolojiyi tıbbi alana uygulamaya karar verdik. Tıbbi alana uygularken de meme kanserinin erken teşhisi ve görüntülenmesi üzerine yoğunlaştık. Bunun nedeni de o frekanslar bölgesinde kanserli doku ve normal doku arasında çok yüksek bir kontrast var. Biz bunu kullanıyoruz aslında. Sonrasında bu projeyi başlattık. Mikrodalga görüntüleme sistemi teknolojisini kullanarak meme kanserini erken teşhis eden, görüntüleyen hatta dokunun kanserli olup olmadığı hakkında bilgi veren, sonrasında da hastanın izlemesini sağlayacak bir cihaz yapmaya karar verdik. Cihazı geliştirdik. 2013 yılında ilk klinik testlerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaptık. Klinikten gelen sonuçlar çerçevesinde cihazımızda yenilikler yaptık. Çünkü biz sonucun çok iyi olmasını istiyoruz. Sonucu yarı iyi yarı kötü olan bir cihazla sona ulaşamazsınız. Bu süreç böyle devam etti. Ardından klinik çalışmalarımıza Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ettik. Klinik çalışma süreçlerimiz hala orada devam ediyor. Bu süreçler devam ederken biz cihazın 9’uncu versiyonunu yaptık. Bu süre içerisinde cihazı sürekli olarak geliştirdik. Hep daha iyiyi hedefledik. 2019 yılından itibaren de cihaz son halini almış oldu. Hem klinik sonuçları oturmuş oldu hem tıbbi cihaz olarak nasıl olması gerektiği oturdu. Cihaz böylece oluşmuş oldu. Ardından sertifikasyon süreçlerimiz başladı. Bu sertifika süreçlerini Avrupa Birliği çerçevesinde yürütüyoruz. Bu da zor bir süreç. Şu an bu süreçlerden geçiyoruz. Gereklilikleri yerine getiriyoruz. Önümüzdeki 6-8 ay içerisinde bu süreci tamamlamayı planlıyoruz. Tamamlanır tamamlanmaz cihazımız kullanılır hale gelecek. Kullanılır hale gelir gelmez bu cihazımızı toplumumuzun kullandığını görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.