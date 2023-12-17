2023-12-17 17:26:46 İlim Yayma Vakfı Büyük Ödülü'ün sahibi olan Prof. Dr. İbrahim Akduman araştırmasını anlattı!
İLİM Yayma Ödülleri büyük ödülünün sahibi Prof. Dr. İbrahim Akduman, “Bilimsel gelişmeleri teknolojiye döndürmek, geliştirdiğimiz bu cihazları hayata geçirmek istiyoruz. Ödül sürecinin de bu hedeflerimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle ödüle layık görüldüğüm için gerçekten çok mutluyum” dedi. Akduman “Bugüne kadar teşhisle ilgilendik. Şimdiki sürecimiz bu tespit ettiğimiz dokuyu nasıl tedavi ederiz ile ilgili olacak. Bu yolda çalışmalarımıza başladık. Önemli, net gelişmeler kaydettik. Büyük bir proje yürütüyoruz. İnşallah meme kanseri teşhis edildikten sonra yanına bir cihaz ile veya aynı cihaz ile kanserli dokuyu dışarıdan herhangi bir müdahalede bulunmadan, elektromanyetik dalgaları dokunun üzerine odaklayarak, dokuyu öldürerek tedavi etmemiz mümkün olacak” diye konuştu.