  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkede sıcaklıklar mevsim ortalamasının 12 derece üstüne çıktı

Yer İstanbul Ataşehir! Skandal olay! Hakikaten büyük rezalet

İHA'ların kafasını allak bullak edip karıştırıyor! Türkiye üretti, dünya peşine düştü

Bir ilimizde daha petrol heyecanı! Sondaj vurulacak, her an yerin altından fışkırabilir

79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet

Ildır Körfezi’nde bulundu!

Ayçiçek yağının fiyatını duyan oraya koştu! Kapış kapış satıldı, hala stokta var

Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

Milyonlarca emeklinin beklediği ara zammın detayları belli oldu! Bakın en düşük maaş kaç para olacak

Okullar açıldı vakalar arttı! Çocuklarda güçlü bağışıklığın 4 altın kuralı
Yaşam
4
Ildır Körfezi’nde bulundu!

2023-09-19 12:23:20
Ildır Körfezi’nde bulundu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen projede birçok yeni türün yanı sıra endemik taş mercan türü olarak bilinen Cladocora caespitosa türüne rastlanıldı.

#1
Foto - Ildır Körfezi’nde bulundu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen alanlarda doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerleri koruma ve fiziki planlama çalışmalarına altlık oluşturulması amacıyla biyoçeşitlilik çalışmalarına devam ediliyor. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından İzmir’de Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Karaburun-Ildır Körfezi’nde yürütülen ‘Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi’nde sona gelindi. Karaburun Halk Eğitim Merkezi’nde projenin kapanışı nedeniyle düzenlenen toplantıda, projeden elde edilen verilere göre Karaburun bölgesinde birçok yeni tür ve endemik taş mercan türlerinden olan Cladocora caespitosa türüne rastlandığı açıklandı. Proje ile denizdeki biyolojik çeşitlilik elementleri, köpek balıkları, vatozlar ve yabancı türlerin envanteri çıkarıldı. Karaburun bölgesindeki deniz çayırları ve habitatları, Akdeniz fokları ve deniz memelilerinin dağılımı tespit edilerek, haritalara aktarıldı.

#2
Foto - Ildır Körfezi’nde bulundu!

Karaburun Ildır Körfezi’nde yürütülen projeye ilişkin bilgiler aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, “Tabiat deyince bütün canlıları kast ediyoruz. İnsan da bu büyük ailenin bir parçası. İnsan elde ettiği bilim ve teknolojik imkanları doğayı daha verimli hale getirmek için kullanıyor. Ya da tahrip ederek, kirleterek, bozarak hayatını sürdürüyor. Dünyamız uzayda biricik ve yegane gezegenimizdir. Bilim ve teknolojiyle kol kola yürüyerek, dünyaya, insana ve geleceğe saygılı bir değer anlayışıyla ilim ve teknolojiyi kullanarak ortak evimiz dünyamıza hizmet edeceğiz” dedi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. H. Abdullah Uçan da, 2021 yılında başlatılan proje ile yaklaşık 181,70 kilometrelik deniz kıyı şeridi ile 40 metre derinliğe kadar biyolojik açıdan kıyı ve deniz ortamının değerlendirildiğini söyledi. Uçan, “Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin önderliğinde yetki ve sorumluluğumuzda bulunan korunan alanlarda doğal yaşamı korumak, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirgeme ve daha yaşanır hale getirebilmenin gaye ve çabası içerisindeyiz. Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi denizel alanı, Genel Müdürlüğümüzce koruma ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğümüz, nesli kritik derecede tehlikede olan Akdeniz fokunun önemli yaşam alanıdır. Bölgede bulunan bir diğer hassas tür ise Akdeniz endemiği olarak adlandırılan deniz çayırlarıdır. Deniz çayırları en önemli karbon yutak alanlarından olup, fotosentez yolu ile oksijen üretmesinin yanı sıra birçok canlının yaşam, yumurtlama ve barınma alanıdır. Aynı zamanda kıyı erozyonuna engel olabilmekte, sudaki askı yükleri ve sedimentasyonu tutup zemin hareketlerini düzenlemekte ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli rol almaktadır” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Ildır Körfezi’nde bulundu!

Toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. H. Abdullah Uçan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar, Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin, Koruma, İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun, proje yürütücüsü Prof. Dr. Bayram Öztürk ile bakanlık yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler ve STK’lar katıldı.

Esenyut'ta dehşet! Karısını bıçaklayarak öldürmüştü: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Yerel

Esenyut'ta dehşet! Karısını bıçaklayarak öldürmüştü: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir şahsın karısını bıçaklayarak öldürdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu
Siyaset

Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyled..
Skandal karar! Türk şirketleri projeden atıldı
Ekonomi

Skandal karar! Türk şirketleri projeden atıldı

Avrupa'nın en önemli demiryolu projelerinden Rail Baltica Projesi'ne en iyi teklifi veren Türk şirketlerine haksız bir yaptırım uygulandı...
Gündem

"Ketamin maddesi tedavide kullanılıyor mu? Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği açıkladı!

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, FETÖ'cü Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun tutuklanmasından sonra gündeme gelen ketamin maddes..
Ali Babacan'ı şoke eden istifa! Bırakıp gitti
Siyaset

Ali Babacan'ı şoke eden istifa! Bırakıp gitti

DEVA Partisi'nin kurucularından ve ağır toplarından eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün, DEVA Partisi'nden istifa etti. Ergün'ün istifası seçim y..
11 milyon takipçili Avrupalı bilim insanı sonucu İslam’a bağladı! Orta Doğu’da neden kanser vakası daha az?
Sağlık

11 milyon takipçili Avrupalı bilim insanı sonucu İslam’a bağladı! Orta Doğu’da neden kanser vakası daha az?

Avrupalı Bilim insanı Dr. Eric Berg, Orta Doğu’da yaşayan insanların neden kansere daha az yakalandığını açıkladı. Araştırmalar kendisini İs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23