İlaçlara muhtac olmamak için birebir

Glutatyonla ilgili kilit nokta, fayda sağlamak için diyetinizden yeterince alıyor olmanızdır. Düşük emilim oranı göz önüne alındığında bu zor olabilir, bu nedenle 2 seçenek vardır: - Daha büyük bir besinin parçası olarak düzenli olarak bol miktarda glutatyon alın. - Glutatyon takviyeleri kullanın (bunlar çok pahalı ve elde edilmesi zordur) Çoğu insan için en iyi yaklaşım, ilk yaklaşımdır. Glutatyon açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil etmek, sorunu çözmenin ve genel alımınızı dengelemenin harika bir yoludur. Doğal yol, özellikle kemik suyunun diğer tüm özelliklerini düşündüğünüzde, başlamak için en iyi yer gibi görünüyor.