İklim krizi büyüyor! O gölden geriye birkaç su öbeği kaldı

"Maalesef bugün için yağmurdan başka çare gözükmüyor. Son dönemde buraya göç yolundaki leylek, 3 yılan kartalı, 5 alaca balıkçılın uğradığını gözlemledim. 2 hafta kadar öncesinden eser yok. Elde kalan birkaç su öbeği. Etken yağışlar yanında yer altı sularının da bilinçsiz kullanımı. Tabii sadece durum su ile alakalı değil. Dünya sadece insanların etrafında dönmüyor. Geldiniz, gördünüz; çöplerinizi de alıp gidin. Her şeyi resmi kurumlardan bekleyemeyiz. Bireysel olarak bilinçlenmeli ve çevre temizliğine duyarlı olmak zorundayız. Asıl üzücü olan ise su seviyesinin düşmesi ile oksijensiz kalan balıkların durumu. Kuşlar bir şekilde sulak alanları takip ederek, şimdilik yaşamlarını sürdürebilir. Ya balıklar? Onlar da kalan birkaç su öbeğinde, durumları ne olacak, beklemedeler." (DHA)