İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Yaşar, aile üyeleriyle organik bal üretim yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 400 kovanı olduğunu anlatan Yaşar, "Küresel iklim değişikliğinin sektör üzerinde çok büyük etkisi oldu. Kış sıcaklıkları arttı, bu mevsimde kovanda olan arılar ani hava değişikliği üzerine dışarı çıkıyor. Aslında onların kışın istirahat etmesi gerekiyor. Hava sıcak olduğu için aldanıp çıkıyor. Gidiyor ama geri gelmiyor. Hava serinliyor, bir anda düşüp kalıyor. Yani böyle koloni kayıpları çok oluyor. Son 2-3 yıldır ben yüzde 40 civarı koloni kaybı yaşadım. Bu iklimle alakalı. Hayvan dinlenemiyor. Aşırı sıcaklar etkiliyor." diye konuştu.