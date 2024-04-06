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Yaşam
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İklim değişikliği en çok onları etkiledi

2024-04-06 22:24:29
İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Arılar iklim değişikliği sebebiyle büyük zorluklar yaşıyor. Üreticiler geçmiş yıllarda 2-3 ay konakladığı bölgelerde ani hava değişimleri nedeniyle 20 günden fazla kalamıyor.

#1
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

İzmir'de 27 yıldır arıcılıkla uğraşan Fahri Yaşar (50), son yıllarda yaşanan ani iklim değişiklikleri ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle arı rotasında sürekli değişikliğe gidiyor.

#2
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve 1997 yılında Celal Bayar Üniversitesi arıcılık bölümünü bitirdikten sonra mesleğe adım atan Fahri Yaşar, üretimde verimliliği artırmak için arılarını her sezon farklı coğrafyalara götürüyor.

#3
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Kışı Karaburun ilçesindeki arazisinde geçiren Yaşar, genellikle zirai ilaçlamanın ve diğer arıcıların yoğunlukta olmadığı bölgeleri tercih ediyor.

#4
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte sıcaklıkların artmasıyla arı ölümleri başta olmak üzere üretimde ciddi düşüşler yaşayan Yaşar, geçmiş yıllarda 2-3 ay konakladığı bölgelerde ani hava değişimleri nedeniyle 20 günden fazla kalamıyor. Yaşar, daha önce uğradığı birçok güzergahı da yine ani hava değişimleri nedeniyle rotasından çıkardı.

#5
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Yaşar, aile üyeleriyle organik bal üretim yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 400 kovanı olduğunu anlatan Yaşar, "Küresel iklim değişikliğinin sektör üzerinde çok büyük etkisi oldu. Kış sıcaklıkları arttı, bu mevsimde kovanda olan arılar ani hava değişikliği üzerine dışarı çıkıyor. Aslında onların kışın istirahat etmesi gerekiyor. Hava sıcak olduğu için aldanıp çıkıyor. Gidiyor ama geri gelmiyor. Hava serinliyor, bir anda düşüp kalıyor. Yani böyle koloni kayıpları çok oluyor. Son 2-3 yıldır ben yüzde 40 civarı koloni kaybı yaşadım. Bu iklimle alakalı. Hayvan dinlenemiyor. Aşırı sıcaklar etkiliyor." diye konuştu.

#6
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Nektar döneminde havanın serin gittiğine işarete eden Yaşar, bu durumun arıların verimini direkt etkilediğini kaydetti.

#7
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Kuraklığa bağlı bitkilerin yeterli bal ve nektar salgılayamadığını anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

#8
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

"Sabit aracılıkta artık verim alamıyoruz. Eski iklim olmadığı için nektar akımları çok kısa sürüyor. Arılar yeterli bal ve nektar toplayamıyor. 15 Mayıs'tan sonra buradan çıkış yapıyoruz. Önce Uşak, Afyon'un yüksek yaylalarına gidiyoruz. Bazen Erzurum, Bayburt yaylalarına ulaşıyoruz. Oradan tekrar dönüp çam bölgelerine geliyoruz. Yani yılda 5-6 sefer yer değiştirmek zorunda kalıyoruz. İklim nedeniyle güzergahları değiştirmek zorundayız. Gittiğimiz yerlerde de çok uzun süre duramıyoruz. Alternatif oluşturmak için başka bölgelere göç etmek zorunda kalıyoruz. Önceden böyle değildi. Bir gittiğimiz yerde en az 2-3 ay arı idare edebiliyordu, nektar akımı devam ediyordu, verim oluyordu. Ama şimdi öyle değil. 20 gün 1 ay çok kısa sürelerde verim bitiyor. Bunun için de yeni arayış içine giriyoruz."

#9
Foto - İklim değişikliği en çok onları etkiledi

Daha önce gittikleri yerler kurak geçtiği için tercih etmediklerini vurgulayan Yaşar, yağışı takip ederek güzergah belirlemeye başladıklarını sözlerine ekledi.

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