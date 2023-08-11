2023-08-11 10:48:29 İkinci el otomobilde her şey tersine döndü! Vurguna neşter vuran hamleler
Hükümetin otomobil piyasasındaki vurgun ve fırsatçılığa karşı topyekûn mücadelesi meyvelerini vermeye başladı. Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri ve Maliye Bakanlığı’nın kredi musluğunu kısmasıyla birlikte otomobil fiyatları düştü. Zoraki aksesuvar satışı bitti. Bazı bayiler sıfır araçta iskonto dahi uyguluyor. İkinci elde ise fiyatlar yüzde 5 geriledi. Birinci el araçların olması gereken seviyeleri görmesiyle birlikte ikinci el araçlarda da panik satışları başladı, fiyatlar yüzde 5 geriledi. Bu oran bazı modellerde ise yüzde 10'a kadar çıktı..