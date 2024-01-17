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Otomotiv
25
İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

2024-01-17 08:32:34
İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Fiyat artışı kasım ve aralık aylarında azalmış ve bazı markalarda durmuş olsa da, ocak ayındaki güncel sıfır otomobil fiyatları incelendiğinde birçok otomobilin 800 bin TL üstü olduğu görülebiliyor. Bu nedenle pek çok vatandaş sıfır otomobil yerine, ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.

#1
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor. Bu sebeple söz konusu otomobillere, ikinci el otomobil satın almayı düşünenlerin de dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

#2
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

İşte 130 bin TL'den başlayan ikinci el otomobiller... 1998 Model, FORD Marka, ESCORT CLX 1.6 İ. Tipli.

#3
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel. Rengi Kırmızı.

#4
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Fiyatı: 145.000,00 TL.

#5
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

2013 Model, PEUGEOT Marka.

#6
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Yakıt Tipi Benzin.

#7
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Rengi Siyah.

#8
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Fiyatı: 495.000,00 TL.

#9
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

2011 Model, RENAULT Marka.

#10
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz.

#11
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Fiyatı: 450.000,00 TL.

#12
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

2013 Model, RENAULT Marka.

#13
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri.

#14
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Fiyatı: 580.000,00 TL.

#15
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

2006 Model.

#16
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

NISSAN Marka.

#17
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Rengi Siyah.

#18
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Fiyatı: 130.000,00 TL.

#19
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

2012 Model, NISSAN Marka, QASHQAI Tipli.

#20
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel.

#21
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Rengi Beyaz.

#22
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Fiyatı: 590.000,00 TL.

#23
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Yukarıdaki otomobil modelleri ve diğer araba modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı üzerinden erişim sağlayabiliyor.

#24
Foto - İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

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