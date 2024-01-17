İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Fiyat artışı kasım ve aralık aylarında azalmış ve bazı markalarda durmuş olsa da, ocak ayındaki güncel sıfır otomobil fiyatları incelendiğinde birçok otomobilin 800 bin TL üstü olduğu görülebiliyor. Bu nedenle pek çok vatandaş sıfır otomobil yerine, ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.