İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

VÜCUDUN İKİNCİ BEYNİ: BAĞIRSAKLAR Uzmanlar, bağırsakları vücudumuzdaki bütün organlardan farklı olarak ele alıyorlar. Zira bağırsak kendi kararlarını verebilme özelliğine sahip olarak bilinir. Ne yapacağını söylemesi için beyinden ayrıca bir komut almaya ihtiyacı da bulunmaz. Buna bağlı olarak, sinir hücrelerinin en fazla yoğunlukta olduğu da bağırsaklardır. Bağışıklık sisteminizi oluşturan hücrelerin yüzde 70’lik kısmı da bağırsaklarda bulunur. Bu sebeple “ikinci beyin” olarak nitelendirilir. Siz ne yerseniz, ne sindirirseniz ya da ne sindiremezseniz vücudunuzda onun etkileri gözlemlenir.