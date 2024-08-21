2024-08-21 19:20:32 İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış
Gün içerisinde tükettiğimiz besinler, organlarımızın sağlıklı işleyişi için kritik rol oynar, ancak bazı yiyecekler farkında olmadan sağlımızı ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle milyonlarca sinir hücresi ve bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’ini barındırdığı için "ikinci beynimiz" olarak adlandırılan bağırsaklarımız, bu süreçte büyük önem arz ediyor. İşte her lokmada sağlığınızdan çalan o yiyecekler…