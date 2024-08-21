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İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

2024-08-21 19:20:32
İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

Gün içerisinde tükettiğimiz besinler, organlarımızın sağlıklı işleyişi için kritik rol oynar, ancak bazı yiyecekler farkında olmadan sağlımızı ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle milyonlarca sinir hücresi ve bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’ini barındırdığı için "ikinci beynimiz" olarak adlandırılan bağırsaklarımız, bu süreçte büyük önem arz ediyor. İşte her lokmada sağlığınızdan çalan o yiyecekler…

#1
Foto - İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

VÜCUDUN İKİNCİ BEYNİ: BAĞIRSAKLAR Uzmanlar, bağırsakları vücudumuzdaki bütün organlardan farklı olarak ele alıyorlar. Zira bağırsak kendi kararlarını verebilme özelliğine sahip olarak bilinir. Ne yapacağını söylemesi için beyinden ayrıca bir komut almaya ihtiyacı da bulunmaz. Buna bağlı olarak, sinir hücrelerinin en fazla yoğunlukta olduğu da bağırsaklardır. Bağışıklık sisteminizi oluşturan hücrelerin yüzde 70’lik kısmı da bağırsaklarda bulunur. Bu sebeple “ikinci beyin” olarak nitelendirilir. Siz ne yerseniz, ne sindirirseniz ya da ne sindiremezseniz vücudunuzda onun etkileri gözlemlenir.

#2
Foto - İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ Uzmanlar sindirim problemlerine yol açacak besinleri tüketmenin, grip gibi sık görülen hastalıklara yakalanma olasılığını arttırdığını öne sürüyor. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bağırsak sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorlar.

#3
Foto - İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

BESLENMENİZ ÇEŞİTLİLİK GÖSTERSİN Bağırsaklarımız, trilyonlarca mikrop ve bakteri barındırır. Bu mikroplar sağlığımız için kritik bir rol oynar. Her bir mikrop ve bakteri grubu ise farklı belirli yiyeceklerle beslenir, gelişirler. Mikroplarımız adeta içimizdeki evcil hayvanlar gibidirler. O halde onları doğru beslemeli ve sağlığımızı korumak için, zararlı ve tekdüze beslenmeden kaçınmalı, bağırsaklarımızı destekleyecek besin çeşitliliğine özen göstermeliyiz. Zararlı beslenme alışkanlıkları, bu bakteri ve mikropların gelişimini engellediği gibi, onların sayısının azalmasına da yol açabiliyorlar.

#4
Foto - İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

LİFLİ GIDALAR TÜKETİN Gün boyunca tükettiğimiz bazı besinler, sindirim sistemimizin verimli çalışmasına ve sağlıklı bir bağırsak florası oluşturmaya katkıda bulunabiliyor. Öte yandan, liften yoksun ve işlenmiş gıdaların ise bağırsaklar üzerinde neredeyse tahrip edici bir etkisi olduğu biliniyor. Mümkün olduğunca lifli ve doğal bir beslenme alışkanlığı benimsemeli, işlenmiş gıdalara yönelimi azaltmalısınız.

#5
Foto - İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

LEZZETLİ TEHLİKE: HAMUR İŞLERİ Hamur işleri, lezzetli görünümleri ve ağızda bıraktıkları hoş tatlar ile sofralarımızın vazgeçilmez bir parçaları olarak öne çıkarlar. Ancak en yoğun işlenmiş gıdalar arasında yer alırlar. İşlenmiş un ve yüksek şeker içerikleri, bağırsaklarımızı gerek kısa vadede gerekse de uzun vadede olumsuz etkileyebilir ve sindirim sistemimizi zor durumda bırakabilir.

#6
Foto - İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

KONTROLLÜ TÜKETİN VE KENDİNİZ YAPIN Simit, poğaça, açma ve birçok çeşidi ile çoğumuzun tükettiği bu ürünler, içeriğinde yoğun oranda ilave şeker ve sağlıksız yağ barındırırlar. Bu ilave şeker ve sağlıksız yağlar ise bağırsaktaki bakteri ve mikrop dengesini bozulmasına yol açabiliyorlar. Bu sebeple uzmanlar, kontrollü bir şekilde tüketilmelerini ve mümkünse kişinin kendisinin sağlıklı malzemelerle hazırlayıp tüketmesini tavsiye ediyorlar.

#7
Foto - İkinci beyin olur mu demeyin! Vücudun o tarafını mahvediyor Elinizi bile sürmeyin, meğer çok zararlıymış

BAYATLAMIŞ HAMUR İŞLERİ TÜKETMEYİN Kendiniz hazırlamış olabilirsiniz, içeriğinde en sağlıklı malzemeler de yer alıyor olabilir. Ancak bu ürün bayatladıysa uzak durmanızda fayda var. Zira bayat hamur işleri, zamanla mikroorganizmalara ev sahipliği yapabilir. Bayatladıkça, nem ve hava ile temas eden hamur işleri, bakteriyel ve mantar üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Bu mikroorganizmalar, sindirim sisteminde zararlı etkilere yol açabilir, bağırsak florasını bozabilir ve sindirim problemlerine neden olabilir. Aynı zamanda bayatlamış hamur işlerinde kullanılan yağlar zamanla bozulmaya başlar. Bu durum, sağlıksız trans yağlar ve serbest radikallerin oluşumuna neden olabilir.

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