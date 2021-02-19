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İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Rus savaş uçakları 'yanlışlıkla' vurdu

2021-02-19 17:16:13
İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Rus savaş uçakları 'yanlışlıkla' vurdu

Rus basını, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'de İran Devrim Muhafızları milislerini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. İddiayı yerel kaynaklara dayandıran Rus basınının haberine göre; Rakka'nın doğusundaki Maadan çölünde Rus savaş uçaklarının İran Devrim Muhafızları milislerini yanlışlıkla vurması sonucu 2 milis öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Haberde ayrıca İran milislerinin karşılık olarak Rus askerlerine saldırdığı iddiası da yer aldı.

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Foto - Son zamanlarda Suriye'deki Rus ordusu ile İran güçleri arasındaki çatışmanın arttığına dikkat çeken Rus basını, İran'ın Rusya'yı T4 hava üssünü terk etmeye zorladığını yazdı. Kaynak: star.com.tr

Son zamanlarda Suriye'deki Rus ordusu ile İran güçleri arasındaki çatışmanın arttığına dikkat çeken Rus basını, İran'ın Rusya'yı T4 hava üssünü terk etmeye zorladığını yazdı. Kaynak: star.com.tr

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