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Hayat-Aktüel
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İki minibüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

2022-06-18 18:21:48
İki minibüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Erzincan’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Furkan Gürsu idaresindeki 24 S 0115 plakalı minibüs ile 1278 sokaktan 1062 sokak istikametine seyreden Oğuz Sıtkı Akpınar yönetimindeki 34 HJ 800 plakalı minibüs çarpıştı.

Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Furkan Gürsu idaresindeki 24 S 0115 plakalı minibüs ile 1278 sokaktan 1062 sokak istikametine seyreden Oğuz Sıtkı Akpınar yönetimindeki 34 HJ 800 plakalı minibüs çarpıştı.

#2
Foto - Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt kaza mahalline gelerek trafik ekiplerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt kaza mahalline gelerek trafik ekiplerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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