İki il arası mesafe 1 saat 10 dakikaya düşecek!

Bu etapta fiziki gerçekleşmenin yüzde 85 seviyesinde olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, “Bu takvimle ilerlendiğinde projenin öngörüldüğü gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği desteğiyle birlikte 500 milyon avronun üzerinde bir bütçeden bahsediyoruz. Tunca Nehri kenarına yapılan 680 metrelik viyadük için çalışmaların sürüyor. Ağustos sonuna kadar viyadüğün tamamlanacak. Şehir merkezi açısından da önemi var. Daha önce bir dolgu alanı üzerine konvansiyonel hat üzerinden tek hattan ulaşım sağlanıyordu. Hızlı tren projesiyle bu 3 hata çıkacak. İkisi hızlı tren tarafında biri konvansiyonel hat olmak üzere 3 hat oluşacak. Bu hat bir viyadük üzerinde olacak. Dolgu alanı tamamen temizlendi, burada bir viyadük yapılacak. Viyadüğün altı da otopark ve değişik faaliyetlerde kullanılacak” ifadelerini kullandı.