İki il arası mesafe 1 saat 10 dakikaya düşecek!

Projenin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule hatlarından oluştuğunu ifade eden Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirterek, "153 kilometrelik etabın yüzde 85'i tamamlandı. Şehrimizin İstanbul'la ve ülkenin geri kalanıyla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracak bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ulaşım süresi kısalacak Proje tamamlandığında İstanbul'dan Edirne'ye yolcu ulaşımı 1 saat 10 dakikaya kadar düşecek. Yük taşımacılığında çok ciddi bir kapasite artışı olacak. Yıllık 1 buçuk milyon ton olan taşıma kapasitesinin 9,6 milyon tona kadar çıkabileceği hedefleniyor. Yine mevcut durumda yıllık 500 bin yolcu kapasitemiz var. Bunun 3,5 milyonluk bir potansiyele ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Projenin Edirne gibi serhat şehri açısından son derece önemli bir kazanım olacak" dedi.