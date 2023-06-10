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İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

2023-06-10 10:02:28
İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Eşcinsel çiftlere evliliği yasal kılıp onlara bir de evlatlık çocuk veren Amerikan yasaları mide bulandıran bir skandala yol açtı. LGBT lobisinin 'onur üyesi' olarak gösterdiği gay çift, 9 ve 11 yaşında iki kardeşi evlatlık aldıktan sonra onlara yıllarca tecavüz etti, o anları filme aldı, başkalarıyla paylaştı. LGBT sapkınlığını destekleyen ana akım medyanın 'görmediği' iğrenç olayın detayları mide bulandıracak cinsten...

#1
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Amerikan medyasındaki az sayıda 'bağımsız' yayın organı bugünlerde LGBT çiftin evlatlık edindikleri iki erkek çocuğa tecavüzünü konuşuyor. Eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasal olduğu eyaletlerden Georgia'da 9 ve 11 yaşındaki iki erkek kardeşi 'hızlı bir prosedürle' yanına alan iki 'gay', bu çocuklara 2 yıl boyunca tecavüz etti, onlarla porno film çekti, hatta bu aşağılık pedofil fantezileri sosyal medyada yayınladı. Mide bulandıran olayın merkezinde 33 yaşındaki Amerikalı memur William Dale Zulock Jr. ile daha önce bir çocuğa tecavüz etmekten hüküm giymiş 35 yaşındaki bankacı Zachary 'Zack' Jacoby Zulock var.

#2
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Evlat edindikleri oğullarına yönelik ensest, ağır cinsel istismar ve pedofil suçlarını işleyen, sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan bu iki sapık hakkında Georgia savcılığının hazırladığı iddianameyi Townhall adlı haber sitesi yayınladı. LGBT lobisini destekleyen küresel güç odaklarının kontrol ettiği ana akım medya tarafından derin bir suskunlukla karşılanan şok olaya dair mide bulandıran ayrıntılar şöyle...

#3
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Sapık LGBT üyesi Zachary (fotoğraftaki), Snapchat'teki hesabında "Bu gece oğlumu becereceğim, beklemede kalın" şeklinde bir mesaj paylaşmasa belki de bu iğrenç skandal hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. İhbar sonrası yakalanan Zachary Zulock, hakkındaki suçlamaları reddetti ama elde edilen bulgular, DNA verileri, Zachary'nin iPad ve iPhone'undaki kayıtlar, resimler, mesajlar tam tersini söylüyordu.

#4
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Üvey babalar William ve Zachary, 2019'dan 2021 sonuna kadar evlatlık çocuklarına tecavüz etmişti. LGBT lobilerince desteklenen, hatta ABD merkezli eşcinsel dergisi 'Out' tarafından 'Onur Üyeleri' olarak taltif edilip boy boy resimleri yayınlanan William ve Zachary, elde ettikleri popülerlik sayesinde iki çocuğu kolayca evlat edinmeyi başardı.

#5
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Georgia savcılığının iddianamesine göre William, çocuklara rutin olarak tecavüz ediyor, 'kocası' Zachary de bu eylemi filme alıyordu. Çocuklarına tecavüz etmekten zamanla tatmin olmaz hale gelen bu sapıklar, sonraki süreçte Atlanta'daki sübyancı çetesiyle sosyal medyadan bağlantı kurarak 'yaptıkları eylemi teşhir etmek' istedi.

#6
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Hem LGBT hem de pedofil olan diğer sapık çift Hunter Clay Lawless (27) (üstteki) ve Luis Armando Vizcarro-Sanchez (25) (alttaki) ile irtibatta kalan Zachary ile William, canlı yayında tecavüz eylemleri devam ederken bir konuda anlaşmazlığa düştü ve Lawless, evlatlık oğluna tecavüz eden Zachary'i polise bildirdi. İki eşcinsel çift, LGBT üyelerinin flört uygulaması üzerinden tanışmış ve sapık üvey babaların ilk yaptığı şey, çocuklarına ait fotoğraflar göndermek olmuştu.

#7
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Polis, Zachary ve William'ın çocuklarına tecavüz ettiğini gösteren toplamda 149 görüntü buldu. Kendisini sosyal medya hesabında 'LGBT aktivisti' ve 'iki harika oğlumuzun babası' ifadeleriyle tanıtan Zachary Zulock, tecavüz ettiği çocuklara ait materyalleri yaklaşık bir düzine insana gönderdiğini itiraf etti.

#8
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Sapık üvey babalardan William Zulock ise duruşmada, evlerine yapılan baskın sırasında çıplak halde uyuyor olduğundan bahsederek polislerin kendisini bu şekilde gözaltına almalarından ötürü şikayet etti: "Şort giymeme bile müsaade etmediler, gece boyunca devriye arabasının arka koltuğunda çıplak biçimde oturmak zorunda kaldım."

#9
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

2020 yılında 900 bin dolara inşa ettirdikleri lüks bir villada yaşayan Zachary ile William, çocukları evlat edinmeden önce Loganville'e komşu Snellville'de küçük bir evde yaşıyordu. Ancak 2019'da iki erkek kardeşi evlat edinmelerinden sonra bu iki sapığa birdenbire 'para akmaya' başladı. Zachary ile William'ın lüks malikaneyi inşa ettirme sürecinde kimlerden destek aldığı bilinmiyor.

#10
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Ancak polisler, her yanında güvenlik kameralarının bulunduğu evin içerisinde kitaplığın arkasına gizlenmiş, kapıları olmayan, penceresiz gizli bir oda buldu. Sapık üvey babaların 'ev sineması' dediği bu odayı ne amaçla yaptırdığı meçhûl kaldı. LGBT lobisinin 'onur sembolleri' Zachary ile William'ın korku filmini andıran 4 yatak odalı, 5 banyolu malikanesi, avukatlarının itirazları altında mühürlendi.

#11
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

LGBT üyelerinin pedofil sapkınlığı için 'yumuşatıcı kılıf' olarak kullandığı 'minor-attracted persons' (MAPs) (çekici küçük bireyler) ifadesinin sapık Zachary tarafından sosyal medyada sıklıkla kullandığı görüldü. Bu ifadeyle küresel sapkın lobi, çocuklara yönelik cinsel çekiciliği(!) normalleştirmeye çalışıyor. Joe Biden'ın sıkı destekçisi bir demokrat/solcu olan sapık Zachary, aynı zamanda Black Lives Matter'ın da ateşli bir savunucusu. Evin ön kapısına 'Şehirdeki En İbne Yer' yazısını koymaktan çekinmeyen çift, tecavüz ettikleri üvey oğullarını şöyle tembihlemiş: "Bunlar sadece bize özel... Evimizde olanlar bu evin içinde kalır."

#12
Foto - İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Zachary ile William, evlat edinip yıllarca tecavüz ettikleri oğulları için devletten para da alıyordu. Çünkü ABD'de evlatlık verilen çocukların bakımını desteklemek üzere 18 yaşına girene kadar ailelere ödeme yapılıyor. 9 ve 11 yaşlarındaki çocuklara tecavüz edip onları filme alan 'LGBT babalar' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

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