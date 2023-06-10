İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Amerikan medyasındaki az sayıda 'bağımsız' yayın organı bugünlerde LGBT çiftin evlatlık edindikleri iki erkek çocuğa tecavüzünü konuşuyor. Eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasal olduğu eyaletlerden Georgia'da 9 ve 11 yaşındaki iki erkek kardeşi 'hızlı bir prosedürle' yanına alan iki 'gay', bu çocuklara 2 yıl boyunca tecavüz etti, onlarla porno film çekti, hatta bu aşağılık pedofil fantezileri sosyal medyada yayınladı. Mide bulandıran olayın merkezinde 33 yaşındaki Amerikalı memur William Dale Zulock Jr. ile daha önce bir çocuğa tecavüz etmekten hüküm giymiş 35 yaşındaki bankacı Zachary 'Zack' Jacoby Zulock var.