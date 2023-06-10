2023-06-10 10:02:28 İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi
Eşcinsel çiftlere evliliği yasal kılıp onlara bir de evlatlık çocuk veren Amerikan yasaları mide bulandıran bir skandala yol açtı. LGBT lobisinin 'onur üyesi' olarak gösterdiği gay çift, 9 ve 11 yaşında iki kardeşi evlatlık aldıktan sonra onlara yıllarca tecavüz etti, o anları filme aldı, başkalarıyla paylaştı. LGBT sapkınlığını destekleyen ana akım medyanın 'görmediği' iğrenç olayın detayları mide bulandıracak cinsten...