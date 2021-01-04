İhtiyar delikanlıdan ders gibi sözler: Şehit olmaktan korkanlar vatan kurtaramaz

9 ÇOCUK BABASI Altısı erkek üçü kız olmak üzere 9 çocuk babası ile bir torun dedesi olan Ebu’l Abd, “Ben ve çocuklarım işgal güçlerine karşı omuz omuza direniş safındaydık. Orada kimisi çocuklarıyla, kimisi de torunlarıyla yer alıyordu.” şeklinde konuştu. Ebu’l Abd, sapan kullandığı gösterilerdeki duygularını şöyle aktardı: “Taşı alıp sapanla düşmana fırlattığımda nefsimden razı oluyorum. Çünkü imkanlarım kadarınca işgal karşı direniyorum. Bu tarif edilemez bir duygudur.” Daha önce ne yaralanan ne de gözaltına alınan, ancak bazı çocuklarının plastik mermilerle yaralandığı Ebu’l Abd, İsrail askerlerinin silahlarına karşı “taşın gücüne” inandığını kaydederek, güç orantısı konusunda şunları ekledi: “Elbette bir güç orantısı yok ortada, mukayese edilemez. Güç dengesi, silahları ve çatışmalar sırasında üzerimize gaz bombası atacak insansız hava araçları nedeniyle işgal güçlerinde yana, ama elimizde olan bu, taş.”