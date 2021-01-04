2021-01-04 14:09:37 İhtiyar delikanlıdan ders gibi sözler: Şehit olmaktan korkanlar vatan kurtaramaz
Elinde sapanla gençlerle omuz omuza işgalci İsrail askerlerine taş atarken çekilen görüntülerle dünyanın tanıdığı 51 yaşındaki Filistinli Hacı Said Arme (Ebu'l Abd), direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak biliniyor. Başında puşisi ve kufiyesiyle, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla İsrail askerlerine taş atarken Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından görüntülenen Ebu’l Abd, AA’ya konuştu. Dünya onu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto ettiği sırada Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail askerlerine sapanla taş atarken tanıdı. Filistinlilerin ihtiyar delikanlı olarak tanımladığı 51 yaşındaki Ebu’l Abd de, İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir’in Eş-Şurfe bölgesinde, cuma günü düzenlenen ve tüm belde halkının genci ve yaşlısıyla beraber katıldığı gösteride yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan Ebu’l Abd için, Filistinli gençlerle omuz omuza sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapıldı. Ebu’l Abd, İsrail askerleriyle sıcak temas noktasında bulunarak birçok defa canını tehlikeye attı.