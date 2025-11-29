İhtiyaç sahipleri için seferberlik! Lise mutfağında pişiyor binlerce kişiye ulaşıyor

Zübeyde Hanım MTAL Müdürü Murat Taşbaşı, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesi ile finanse edilen, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın destek ve koordinesiyle 7 okul ve binin üzerinde öğrenciye öğle yemeği hizmeti veriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü çalışıyor. Başka bir kurumdan destek almadan sadece bakanlığımız ve kaymakamlığımızın desteği ile yürütüyoruz. Öğrencilerimiz de bu yemekten faydalanıyor. Amacımız; öğrencileri sağlıklı besinlere kavuşturmak, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere destek olabilmek. İyi beslenen öğrencilerin başarılarının artacağı bilindiğinden hem başarıyı hem de mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Proje, okula aidiyeti güçlendiriyor ve toplumda da takdir görüyor. Mesleki eğitime bakışı olumlu yönde etkiliyor. Öğrencilerimiz gönüllü yer alarak toplumsal kültürü yaşatıyor ve birbirine destek olmayı öğreniyor" diye konuştu. Taşbaşı ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Mehmet Appak, "İlçedeki okullarımıza yemekleri gönderiyoruz. Ayrıca atık kalan yemekler boşa gitmiyor, hayvan barınağına gönderiliyor" dedi.