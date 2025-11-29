  • İSTANBUL
İzmir Ödemiş'te başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağında hazırlanan öğle yemekleri her gün 7 okulda bini aşkın ihtiyaç sahibi öğrenciye ücretsiz ulaştırılıyor.

Foto - İhtiyaç sahipleri için seferberlik! Lise mutfağında pişiyor binlerce kişiye ulaşıyor

İzmin Ödemiş'te hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, ilçede ihtiyaç sahibi öğrenciler için geniş kapsamlı bir dayanışma ağı oluşturdu.

Foto - İhtiyaç sahipleri için seferberlik! Lise mutfağında pişiyor binlerce kişiye ulaşıyor

Ödemiş Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ödemiş Zübeyde Hanım MTAL iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlıklı öğün ulaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Mesleki Eğitim Politika Belgesi'yle uyumlu olarak hazırlanan çalışmada; öğretmenler, öğrenciler ve kaymakamlık destek personeli tarafından hazırlanan yemekler, ilçe genelindeki 7 okulda bini aşkın öğrenciye ücretsiz ulaştırılıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bütçelendirilen lisenin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında hazırlanan yemeklerde kazanlar, her gün öğrenciler için kaynıyor.

Foto - İhtiyaç sahipleri için seferberlik! Lise mutfağında pişiyor binlerce kişiye ulaşıyor

Zübeyde Hanım MTAL Müdürü Murat Taşbaşı, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesi ile finanse edilen, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın destek ve koordinesiyle 7 okul ve binin üzerinde öğrenciye öğle yemeği hizmeti veriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü çalışıyor. Başka bir kurumdan destek almadan sadece bakanlığımız ve kaymakamlığımızın desteği ile yürütüyoruz. Öğrencilerimiz de bu yemekten faydalanıyor. Amacımız; öğrencileri sağlıklı besinlere kavuşturmak, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere destek olabilmek. İyi beslenen öğrencilerin başarılarının artacağı bilindiğinden hem başarıyı hem de mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Proje, okula aidiyeti güçlendiriyor ve toplumda da takdir görüyor. Mesleki eğitime bakışı olumlu yönde etkiliyor. Öğrencilerimiz gönüllü yer alarak toplumsal kültürü yaşatıyor ve birbirine destek olmayı öğreniyor" diye konuştu. Taşbaşı ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Mehmet Appak, "İlçedeki okullarımıza yemekleri gönderiyoruz. Ayrıca atık kalan yemekler boşa gitmiyor, hayvan barınağına gönderiliyor" dedi.

Foto - İhtiyaç sahipleri için seferberlik! Lise mutfağında pişiyor binlerce kişiye ulaşıyor

Projeye gönüllü olarak katılan 12'nci sınıf öğrencisi Gülizar Orf (17), "Projede yer almak beni mutlu hissettiriyor. İhtiyaç sahibi arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Buradaki çalışma eğitimimize de katkı sağlıyor" diye konuştu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Mustafa Aziz Uzun (18), "Okul için çok değerli bir proje. Pişirme, doğrama gibi teknikler açısından bize çok şey katıyor. İnsani duygular nedeniyle aile ortamı oluşuyor. Bir insana yardımcı olabildiğim için mutlu oluyorum" derken, Sude Gölcük (17) ise "Gönüllü olarak katılıyorum. İnsanlara yardımcı olmak beni mutlu hissettiriyor" dedi. Sadettin Can Uygun (17) da "Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımıza destek oluyoruz. İşi öğrenme anlamında pratik kazandırıyor" diye konuştu.

