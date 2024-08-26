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Dünya
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İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

2024-08-26 15:50:53
İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Dünyada sıcak saatler yaşanıyor.

#1
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Rusya'ya ait İHA'lar peş peşe havalandı.

#2
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Açıklama Ukrayna'dan geldi.

#3
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin resmi Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya tekrar İHA'lar fırlattığı bildirildi.

#4
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Açıklamada, İHA'ların Ukrayna'nın Kiev, Çerkassi, Poltava ve Kirovograd yönünde görüldüğü kaydedildi.

#5
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

KULEBA: "RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR" - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

#6
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Rus ordusunun bugün ülkesine düzenlediği yoğun füze ve İHA saldırısında sivillerin de hedef alındığını kaydeden Kuleba, "Rusya, sivillere karşı korkakça bir savaş yürütmeye devam ediyor, bu da savaş suçu teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Kuleba mesajında, Rus saldırılarının uluslararası toplum tarafından somut adımlarla kınanması gerektiğini vurguladı.

#8
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Bakan Kuleba ayrıca, uluslararası ortaklarından Ukrayna'nın, Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere yönelik uzun menzilli saldırılar düzenleme hakkını teyit etmelerini istedi.

#9
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

ZELENSKİY: "RUSYA UKRAYNA'YA YÖNELİK SALDIRIDA 100'DEN FAZLA FÜZE VE 100'E YAKIN İHA KULLANDI" - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullandığını bildirmişti.

#10
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Zelenskiy, bugünkü saldırıyı ülkesine yönelik gerçekleşen en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti. Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkatini çeken Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini aktarmıştı.

#11
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı! Sıcak saatler yaşanıyor

Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getiren Zelenskiy, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısının bir kez daha hedef aldığını belirterek, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi." demişti.

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