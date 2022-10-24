İHA'lar karıştırmayı milli teknolojiyle alt edecek!

"GÖRDES şunu yapıyor, hava aracının üzerine bir veri işleme birimi, bir kamera ve başka kimi bileşenlerden oluşan bir sistem koyuyoruz. Bir kutu içerisinde yer alıyor bunlar. Sistem, şu anda saniyede 1 olmak üzere yerin fotoğrafını çekiyor. Çektiği fotoğrafla hafızasındaki fotoğrafı karşılaştırıp, kimi başka parametreleri de kullanılarak kendi konumunu hesaplıyor. Bunun yanında başka teknikleri de kullanarak seyrüsefer yapıyor. Çalışmaya başladığımızda sistemin dünyada çok örneği yoktu, hala yok. Gittikçe de önemi anlaşılıp, artıyor. Çalışmalar için bir test alanı seçtik. Bu test alanı içerisinde engebeli araziler, bozkırlar, su ve ağaçlık alanlar gibi yerler vardı. Karlı, sisli zamanlarda, sabah-akşam saatlerinde buralardan çeşitli görüntüler alarak algoritmalarımızı ve sistemimizi sağlamlaştırdık. Yaklaşık 2 yıldır gerçek zamanlı görüntü alarak hava aracı üzerinde konum hesaplamayı başardığımızı söyleyebilirim."