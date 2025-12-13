İğneyle kuyu kazar gibi… Ürettiği mozaikler Avrupa yolunda

Tablolarını hazırlarken adeta "iğneyle kuyu kazan" Yener, kerpetenle ince ince kırdığı mermer ve cam parçalarıyla birbirinden değerli sanat eserleri ortaya koyuyor. Küçük parçalar haline getirdiği farklı renklerdeki cam ve taşlarla "Çingene Kızı" gibi tarihi mozaik tablolar yapan Yener, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ortaya çıkarılan mozaiklerin tablolarını da yapıyor. Küçük cam ve taş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan mozaik tabloları sanatseverlerin beğenisine sunan Yener, büyük emeklerle tamamladığı birbirinden değerli mozaik tabloları Avrupa ülkelerine satmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hobi olarak başladığı mozaik uğraşında binlerce cam ve taş parçasını büyük emek ve sabırla bir araya getirerek güzel eserler ortaya çıkardığı belirten Yener, "10 senedir sanatın içindeyim. Yaklaşık 5 yıldır da mozaikle uğraşıyorum. Hem antik mozaik yapıyorum hem camlarla hem de modern sanatla uğraşıyorum. Bu sanatı geçmişten bugüne bize miras olarak bırakılan sanatı gençlere ulaştırmak adına yapıyorum. Yağlı boya tablolarım var, bu sanata yağlı tablolarla başladım. Hataylıyım, Hatay'da zaten nereye bir kazma atsanız antik çalışmalar çıkıyor. Hatay'ım benim kıymetlimdir ve Hatay'da çıkarılan sanatlar ile mozaiklerin devamını getirmek adına tablolar yapıyorum" dedi.