İğneyle kuyu kazar gibi… Ürettiği mozaikler Avrupa yolunda

Kerpetenle taş ve camları tek tek kırarak mozaik tablo yaptığını belirten Yener, "Genelde masa ve tablo şeklinde çalışıyorum. Antik mozaikler genelde alıntıdır. Ama bana has özel çalışmalarım ve özgün çalışmalarımda var. En büyük çalışmam şimdiye kadar 90 santim çapında bir masaydı, yaklaşık bir ay sürdü. Günde 2 saat, 3 saat çalışarak duvarlara kaplama yapabiliyoruz. Girişlere mozaik yapabiliyoruz. Yerlere monte edebiliyoruz. Camla da mozaik yapıyoruz. Bu çalışmalarım ise daha çok özgün ve bana ait çalışmalar oluyor. Çok modern çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. 1 metrekarelik bir çalışma günde 2 saat çalışırsam yaklaşık 15 gün sürüyor. Çünkü mermerler bana tüm halde geliyor. Ben onları çalışacağım objeye göre ya da ürüne göre keserek, tonlama yaparak gittiğim için bayağı uzun sürüyor" şeklinde konuştu. Kendi hayal gücünün yanı sıra müşterilerin isteğine göre de tablolar yaptığını belirten Yener, "Her hangi küçücük bir fotoğrafı bile bana gönderseler onu şekillendirip tablo yapıyorum. Gerçekten çok büyük emek harcıyorum. Eşim ve çocuklarım hem emeğime hem de yaptığım işlere çok saygı duyuyor ve bu beni çok mutlu ediyor. En başta ailem destekçimdir. Bir de sanatçı arkadaşlarım var. Onlar da çok büyük destek oluyor. Eşim ve çocuklarım benimle gurur duyuyorlar ve en büyük destekçilerim onlar oluyor. İyi ki varlar. Ben kendimle gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü çok emek harcayarak, iğneyle kuyu kazarak tablolar yapıyorum. Özellikle camla çalışmak çok zor. Portre yapmak çok daha zor. Onun için kendimi çok seviyorum" diye konuştu.