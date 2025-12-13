  • İSTANBUL
İğneyle kuyu kazar gibi… Ürettiği mozaikler Avrupa yolunda

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İğneyle kuyu kazar gibi… Ürettiği mozaikler Avrupa yolunda

Gaziantep Şahinbey'de tarihi Gümrük Han’daki küçük atölyesinde sabırla çalışan mozaik sanatçısı Ayşegül Yener, binlerce cam ve mermer parçasını bir araya getirerek ortaya koyduğu eserleri Avrupa’ya ulaştırmanın hayalini kuruyor.

#1
Foto - İğneyle kuyu kazar gibi… Ürettiği mozaikler Avrupa yolunda

Gaziantep’te bir hanın taş duvarları arasında, sessiz ama yoğun bir emek sürüyor. Şahinbey ilçesindeki tarihi Gümrük Han’da atölyesini kuran 60 yaşındaki Ayşegül Yener, kerpetenle tek tek kırdığı cam ve mermer parçalarını adeta iğneyle kuyu kazar gibi sabırla işliyor.

#2
Foto - İğneyle kuyu kazar gibi… Ürettiği mozaikler Avrupa yolunda

Hobi amaçlı yağlı boya tablolar çalışırken 5 yıl önce de profesyonel olarak mozaik yapmaya başlayan Yener, atölyesinde mozaiğin tüm aşamalarını tek başına yapıyor. Bir santimetre kalındığındaki cam ve mermer mozaikleri atölyesinde sanat eserlerine dönüştüren Yener, eserlerini de mozaik severlere satıyor.

#3
Foto - İğneyle kuyu kazar gibi… Ürettiği mozaikler Avrupa yolunda

Tablolarını hazırlarken adeta "iğneyle kuyu kazan" Yener, kerpetenle ince ince kırdığı mermer ve cam parçalarıyla birbirinden değerli sanat eserleri ortaya koyuyor. Küçük parçalar haline getirdiği farklı renklerdeki cam ve taşlarla "Çingene Kızı" gibi tarihi mozaik tablolar yapan Yener, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ortaya çıkarılan mozaiklerin tablolarını da yapıyor. Küçük cam ve taş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan mozaik tabloları sanatseverlerin beğenisine sunan Yener, büyük emeklerle tamamladığı birbirinden değerli mozaik tabloları Avrupa ülkelerine satmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hobi olarak başladığı mozaik uğraşında binlerce cam ve taş parçasını büyük emek ve sabırla bir araya getirerek güzel eserler ortaya çıkardığı belirten Yener, "10 senedir sanatın içindeyim. Yaklaşık 5 yıldır da mozaikle uğraşıyorum. Hem antik mozaik yapıyorum hem camlarla hem de modern sanatla uğraşıyorum. Bu sanatı geçmişten bugüne bize miras olarak bırakılan sanatı gençlere ulaştırmak adına yapıyorum. Yağlı boya tablolarım var, bu sanata yağlı tablolarla başladım. Hataylıyım, Hatay'da zaten nereye bir kazma atsanız antik çalışmalar çıkıyor. Hatay'ım benim kıymetlimdir ve Hatay'da çıkarılan sanatlar ile mozaiklerin devamını getirmek adına tablolar yapıyorum" dedi.

#4
Foto - İğneyle kuyu kazar gibi… Ürettiği mozaikler Avrupa yolunda

Kerpetenle taş ve camları tek tek kırarak mozaik tablo yaptığını belirten Yener, "Genelde masa ve tablo şeklinde çalışıyorum. Antik mozaikler genelde alıntıdır. Ama bana has özel çalışmalarım ve özgün çalışmalarımda var. En büyük çalışmam şimdiye kadar 90 santim çapında bir masaydı, yaklaşık bir ay sürdü. Günde 2 saat, 3 saat çalışarak duvarlara kaplama yapabiliyoruz. Girişlere mozaik yapabiliyoruz. Yerlere monte edebiliyoruz. Camla da mozaik yapıyoruz. Bu çalışmalarım ise daha çok özgün ve bana ait çalışmalar oluyor. Çok modern çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. 1 metrekarelik bir çalışma günde 2 saat çalışırsam yaklaşık 15 gün sürüyor. Çünkü mermerler bana tüm halde geliyor. Ben onları çalışacağım objeye göre ya da ürüne göre keserek, tonlama yaparak gittiğim için bayağı uzun sürüyor" şeklinde konuştu. Kendi hayal gücünün yanı sıra müşterilerin isteğine göre de tablolar yaptığını belirten Yener, "Her hangi küçücük bir fotoğrafı bile bana gönderseler onu şekillendirip tablo yapıyorum. Gerçekten çok büyük emek harcıyorum. Eşim ve çocuklarım hem emeğime hem de yaptığım işlere çok saygı duyuyor ve bu beni çok mutlu ediyor. En başta ailem destekçimdir. Bir de sanatçı arkadaşlarım var. Onlar da çok büyük destek oluyor. Eşim ve çocuklarım benimle gurur duyuyorlar ve en büyük destekçilerim onlar oluyor. İyi ki varlar. Ben kendimle gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü çok emek harcayarak, iğneyle kuyu kazarak tablolar yapıyorum. Özellikle camla çalışmak çok zor. Portre yapmak çok daha zor. Onun için kendimi çok seviyorum" diye konuştu.

