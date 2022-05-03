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Hayat-Aktüel
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Iğdır'da heyelan

2022-05-03 22:39:31
Iğdır'da heyelan

Iğdır'da sağanağın yol açtığı sel heyelana neden oldu.

#1
Foto - Tuzluca ilçesinde akşama doğru başlayan yağmur etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Tuzluca ilçesinde akşama doğru başlayan yağmur etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

#2
Foto - Aralıksız süren sağanağın etkisiyle ilçenin yüksek kesimli bölgelerinden gelen sel, beraberinde toprak, taş ve kayaları Iğdır-Kars kara yoluna taşıdı.

Aralıksız süren sağanağın etkisiyle ilçenin yüksek kesimli bölgelerinden gelen sel, beraberinde toprak, taş ve kayaları Iğdır-Kars kara yoluna taşıdı.

#3
Foto - Biriken toprak, taş ve kayalar nedeniyle trafik geçici olarak sağlanamadı.

Biriken toprak, taş ve kayalar nedeniyle trafik geçici olarak sağlanamadı.

#4
Foto - Durum yetkililere haber verildi.

Durum yetkililere haber verildi.

#5
Foto - İş makineleriyle temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.

İş makineleriyle temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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