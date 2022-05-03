2022-05-03 22:39:31 Iğdır'da heyelan
Iğdır'da sağanağın yol açtığı sel heyelana neden oldu.
Iğdır'da sağanağın yol açtığı sel heyelana neden oldu.
Tuzluca ilçesinde akşama doğru başlayan yağmur etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Aralıksız süren sağanağın etkisiyle ilçenin yüksek kesimli bölgelerinden gelen sel, beraberinde toprak, taş ve kayaları Iğdır-Kars kara yoluna taşıdı.
Biriken toprak, taş ve kayalar nedeniyle trafik geçici olarak sağlanamadı.
Durum yetkililere haber verildi.
İş makineleriyle temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.
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