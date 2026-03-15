İftarda hızlı yemek tehlikeli mi? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı
Aç kalan bedenimizi hızlı bir şekilde harekete geçirmemiz konusunda Kardiyolog uzmandan çok çarpıcı bilgiler geldi.
Ramazan'da özellikle iftarda tansiyon dengesini ayarlamak zor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, uzun süren açlığın ardından iftarda hızlı ve kontrolsüz yemek yemenin tansiyonu aniden yükseltebileceği uyarısında bulundu. Abacı, Ramazan boyunca özellikle tuzlu ve yağlı gıdalardan kaçınılması, su tüketiminin artırılması ve çay-kahve tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Peki, iftarda hızlı yemek neden tehlikeli?
Ramazan ayında iftar ve sahurda yapılan yanlış beslenme alışkanlıklarının tansiyon üzerinde ciddi riskler oluşturabiliyor.
Uzun süreli açlığın ardından hızlı yemek yemenin tansiyonda ani yükselmelere yol açabileceğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulundu.
Özellikle tuzlu ve yağlı gıdaların yanı sıra aşırı kafein tüketiminin de tansiyon dengesini bozabileceğini söyleyen Abacı, iftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.
Tansiyon dengesi için iftarda nelere dikkat edilmeli? 1. Aniden ve hızlı yemeyin: Uzun süren açlıktan sonra ani ve hızlı yemek, tansiyonun ani yükselmesine neden olabilir. 2. Tuzlu ve yağlı yiyeceklerden kaçının: Salamura, turşu, şarküteri ürünleri ve aşırı tuzlu yemekler tansiyonu yükseltebilir.
3. Ağır ve yağlı yemeklerden kaçının: Kızartmalar ve ağır hamur işleri mideyi yorar, tansiyonu olumsuz etkileyebilir. 4. Bol su için: İftardan sahura kadar yavaş yavaş en az 8-10 bardak su içmek önemli.
5. Dengeli beslenin: Çorba, sebze yemekleri, tam tahıllar, yoğurt ve protein kaynakları (balık, tavuk, kuru baklagiller) tercih edilmeli. 6. Aşırı çay ve kahve tüketmeyin: Kafein tansiyon dengesini bozabilir.
1. Tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçının: Özellikle peynir, zeytin gibi tuzlu gıdalar susuzluk yapar ve tansiyonu yükseltebilir. 2. Protein ve lif ağırlıklı beslenin: Yumurta, yoğurt, tam tahıllı ekmek, ceviz gibi besinler uzun süre tok kalmanızı sağlar.
3. Şekerli gıdalardan uzak durun: Reflü ve kan şekeri dalgalanmaları tansiyon dengesini bozabilir. 4. Yeterince su için: Sahurda az su içmek gün içinde tansiyon düşüklüğüne ve baş dönmesine neden olabilir.
En çok yapılan hatalar neler? * İftarda aşırı ve hızlı yemek yemek
* Çok tuzlu, yağlı veya şekerli yiyecekler tüketmek
* Yeterince su içmemek * Sahuru atlamak veya sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek
* İftardan hemen sonra çay-kahveye yüklenmek
Eğer tansiyon ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza danışarak sahur ve iftara uygun bir saat belirlemek de tansiyonunuzun normal sınırlarda kalmasını sağlayacaktır.
