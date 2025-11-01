İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da toplu ulaşımda yaşanan kargaşalara bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy’de, 36 HT Fatih Mahallesi–Cebeci hattında seyir halindeki bir İETT otobüsünde henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi’nde meydana gelen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan otobüs şoförüyle iki yolcu bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaralılardan biri hayatını kaybederken, olayın kan donduran görüntüleri kısa sürede ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.