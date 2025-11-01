  • İSTANBUL
Gündem
11
Yeniakit Publisher
İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da toplu ulaşımda yaşanan kargaşalara bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy’de, 36 HT Fatih Mahallesi–Cebeci hattında seyir halindeki bir İETT otobüsünde henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi’nde meydana gelen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan otobüs şoförüyle iki yolcu bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaralılardan biri hayatını kaybederken, olayın kan donduran görüntüleri kısa sürede ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

#1
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan kavga faciayla bitti.

#2
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

#3
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

ŞOFÖR VE 2 YOLCU BIÇAKLANDI Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#5
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

#6
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

OLAY ANI ORTAYA ÇIKTI İETT otobüsünde ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

#7
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın elindeki bıçakla yolcuya saldırdığı anlar yer aldı.

#8
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

İETT AÇIKLAMA YAPTI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT'den yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT aracında, Sazlıbosna Yolu mevkisinde 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığı, bir yolcunun diğerini kesici aletle yaraladığı aktarıldı.

#9
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

Kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak, müdahale etmeye çalışan İETT şoförünün de saldırgan tarafından yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Hayati tehlikesi sürmektedir. Kahraman İETT şoförümüzün tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam etmektedir.

#10
Foto - İETT otobüsünde akıl almaz bir olay! Görüntüler ortaya çıktı… Ölü ve yaralılar var

Saldırgan tarafından yaralanan diğer yolcu ise hastanedeki tüm çabalara rağmen maalesef vefat etmiştir. Saldırgan Emniyet birimlerince yakalanmış olup, gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, kahraman İETT şoförümüze acil şifalar dileriz." denildi.

