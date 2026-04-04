Haluk Bayraktar Türkiye'yi sallayacak gelişmeyi 'seri üretime geçildi' diyerek duyurdu! Çok fena geliyor
Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, ABD-İsrail ve İran savaşında daha da önem kazanan önleme dronu ile ilgili büyük müjdeyi Türkiye'ye ilan etti.
Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, ABD-İsrail ve İran savaşında daha da önem kazanan önleme dronu ile ilgili büyük müjdeyi Türkiye'ye ilan etti.
Defeceturk'te yer alan habere göre, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin hava savunma vizyonunda kritik bir rol üstlenen yerli önleme dronu Skydagger HUNTER’ın tüm geliştirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak seri imalat aşamasına geçtiğini kamuoyuna duyurdu.
Gelişmiş angajman kabiliyetleriyle donatılan Skydagger HUNTER, saatte 320 km/s ulaşabilen yüksek sürati sayesinde hava tehditlerine karşı anlık reaksiyon gösterebilen bir önleme dronudur.
Operasyonel başarıyı artırmak için bünyesinde gündüz ve termal görüş destekli çift kamera sistemi barındıran platform, fırlatma öncesinde radar yardımıyla hedef tanımlaması yapabilmektedir.
Tespit edilen unsurlara 500 metre mesafeye kadar manuel veya yapay zekâ desteğiyle kilitlenerek hassas takip gerçekleştiren sistem, sahip olduğu 500 gramlık harp başlığıyla hedefe doğrudan çarparak yüksek imha gücü sağlamaktadır.
Geçtiğimiz günlerde Sky Dagger’ın faaliyetlerini inceleyen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sky Dagger’ın gerçekleştirdiği gösterim faaliyeti kapsamında projeye katkı sunan tüm paydaşların temsilcilerine teşekkür ederek, Türkiye’nin savunma sanayiinde yenilikçi, çevik ve yüksek teknoloji odaklı yaklaşımını daha ileri seviyelere taşıyacak çalışmalara güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi. Haluk Görgün, “Sky Dagger ile yeni bir hikâye yazacağımıza inanıyoruz,” ifadelerini kullanırken; savunma sanayiinde klasik üretim anlayışının ötesine geçen girişimci ve mühendislik odaklı şirketlerin Türkiye’nin teknolojik dönüşümünde önemli rol üstlendiğini vurguladı.
Sky Dagger’ın yalnızca mevcut ihtiyaçlara cevap veren bir yapının ötesinde, aynı zamanda dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, mühendislik kabiliyeti ve girişimcilik ruhuyla geleceğe yön veren bir şirket olduğunu ifade eden Görgün, şirketin ortaya koyduğu üretim anlayışının savunma sanayiinin gelişimi açısından dikkat çekici olduğunu kaydetti. Görgün, üretim tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette gözlemlediği çevik yaklaşımın ve üretimin her aşamasına yansıyan inovatif bakış açısının, Türkiye’nin savunma sanayiindeki dönüşüm hedefleri bakımından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.
İşte Skydagger HUNTER'dan görüntüler...
İşte Skydagger HUNTER'dan görüntüler...
İşte Skydagger HUNTER'dan görüntüler...
İşte Skydagger HUNTER'dan görüntüler...
İşte Skydagger HUNTER'dan görüntüler...
