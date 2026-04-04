Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye'ye nükleer müjde

Yaşanan savaşlara işaret eden Bayraktar, "Bütün gayret ve çabamız Türkiye'yi bu ateş çemberinden uzak tutabilmek. Bütün mesaimiz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu uluslararası diplomasi, bütün görüşme trafikleri aslında bunun etrafında şekilleniyor. Çünkü tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, krizin ne kadar büyük olduğunu hepimizin fark etmesi lazım." diye konuştu. Bayraktar, bu ateş çemberi içerisinde bir enerji krizinin de var olabileceğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef, vizyon çok net ve bizim 'KIZILELMA'mız' diye ifade ettiğimiz şey Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi. O kadar ehemmiyetli, o kadar önemli bir hedef ki ülkemizi bu anlamda ekonomik bağımsızlığa ve bu anlamda Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada lider ülke konuma getirecek çok önemli bir hedef." değerlendirmesinde bulundu.