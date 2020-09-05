2020-09-05 11:18:00 İdam mahkumlarının son yemekleri
Dünyada idam cezasına mahkum edilen kişilerin infazlarından önce istedikleri son yemekler duyanları şaşırttı.
Dünyada idam cezasına mahkum edilen kişilerin infazlarından önce istedikleri son yemekler duyanları şaşırttı.
1963'te idam edilen Victor Feguer, son yemeğinde tek bir zeytin istemiş. Feguer'in bu isteğinin sebebi öldükten sonra içinde barışın sembolü zeytin ağacının yetişeceğine inanması.
Feguer, adam kaçırma ve cinayet suçlarından idam edildi.
John Wayne Gacy, son yemeğinde 12 kızarmış karides, bir kova orijinal KFC tavuğu, patates kızartması ve çilek istedi.
Gacy, cinayet ve tecavüz suçlarından zehirli şırıngayla idam edildi.
Oklahoma bombacısı Timothy McVeigh,sadece naneli ve çikolata parçacıklı dondurma istedi.
Timothy McVeigh 168 kişinin ölümüne yol açmaktan idam edildi.
Allen Lee Davis, son yemeğinde ıstakoz kuyruğu, kızarmış patates ve karides, midye, sarmısaklı ekmek ve kök birası istemişti.
Allen Lee Davis, 3 kişiyi öldürmekten ve soygun suçlarından idam edildi.
Angel Nieves Diaz, son yemeğinde yemek yemeyi reddetti.
Diaz, soygun, cinayet ve adam kaçırma suçlarından zehirli şırıngayla idam edildi.
Ted Bundy, son yemeğinde biftek, yumurta, kızarmış ekmek, yağ, süt ve meyve suyu verildi.
43 yaşındaki Ted Bundy'nin işlemediği suç kalmamış.
Ronnie Lee Gardner, son yemeğinde ıstakoz kuyruğu, biftek, elmalı turta ve vanilyalı dondurma yedi.
Ronnie Lee Gardner hırsızlık, soygun ve 2 cinayet suçundan idam mangasınca kurşuna dizilerek idam edildi.
Ricky Ray Rector son yemeği olarak biftek, kızarmış tavuk, vişneli Kool-Aid ve cevizli turta istedi, ancak tatlıyı yemedi.
Ricky Ray Rector son yemeği olarak biftek, kızarmış tavuk, vişneli Kool-Aid ve cevizli turta istedi, ancak tatlıyı yemedi.
Stephen Anderson son yemeğinde iki kızarmış ekmek, peynir, lapa ve mısır karışımı, şeftalili turta ve çikolatalı dondurma istedi.
Anderson hırsızlık, saldırı ve 7 cinayet suçundan zehirli iğne ile idam edildi.
ABD'nin Gerorgia eyaletinde bir hafta sonra idam edilecek kadının son isteği dikkat çekti.
Kelly Renee Gissendaner, cezaevi yönetimine uzun bir yemek listesi sundu.
Menüde, iki büyük peynirli hamburger ve patates kızartması, salata, patlamış mısır, domates, havuç, kızartılmış soğan ve yumurta, süt, limonata ve vanilyalı dondurma vardı.
1997 yılında kocasını öldürmekten idam cezasına çarptırılan kadın, eyalette son 70 yılda idam edilen ilk kadın olacak.
İdam öncesi Gissendaner koğuşunda böyle görüntülenmişti.
24 yıldır idam edilmeyi bekleyen Gustavo Garcia, zehirli iğne ile öldürüldü. İşte son yemeği
17 yıldır idam edilmeyi bekleyen Coy Westbrook, zehirli iğne ile öldürüldü. İşte son yemeği
8 yıldır idam edilmeyi bekleyen Adam Ward, zehirli iğne ile öldürüldü. İşte son yemeği
22 yıldır idam edilmeyi bekleyen Christopher Brooks, zehirli iğne ile öldürüldü. İşte son yemeği
36 yıldır idam edilmeyi bekleyen Brandon Jones, zehirli iğne ile öldürüldü. İşte son yemeği
11 yıldır idam edilmeyi bekleyen Earl Forrest, zehirli iğne ile öldürüldü. İşte son yemeği
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