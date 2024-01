Türkiye'de her yıl karayolunda meydana gelen kazalarda on binlerce insan yaşamını yitiriyor. Yetkililer, kazaları önlemek amacıyla her yıl trafik denetimlerini ve cezaları sıkılaştırıyor. Bir kentin girişinde kural ihlallerine dikkat çekmek isteyen yetkililer, ilginç bir yönteme başvurdu. İşte detaylar...