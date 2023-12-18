2023-12-18 14:58:09 İbrahim Saraçoğlu, onun için “mucizevi besin” diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın
Türkiye'de en çok aranan isimlerden İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi besin olarak adlandırdığı kanseri yok eden o besin damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabilir dedi. İbrahim Saraçoğlu öve öve bitiremedi: Balıktan 7 bin kat daha fazla, Kanseri bitiriyor hastalıklara karşı zırh oluyor! Ayrıca düşünülenin aksine egzama bitkisel tedavilerle önemli ölçüde azaltılabilir. İşte İbrahim Saraçoğlu egzama tarifi ve diğer detaylar...