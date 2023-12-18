İbrahim Saraçoğlu, onun için “mucizevi besin” diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Akciğer kanseri ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. İbrahim Saraçoğlu, omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besini anlata anlata bitiremedi. Hem içeriğindeki besinlerle hem de kabuğuyla çok faydalı olduğunu belirten İbrahim Saraçoğlu, bu besinin ilaç üretiminde bile kullanıldığını söyledi. İbrahim Saraçoğlu'nun öve öve bitiremediği o besin keten tohumu. Mısır ve Asya topraklarından sıklıkla kullanılan keten tohumu yağı balıktakinden 7 bin katı omega-3 yağ asidi bulunduruyor. Aynı zamanda omega-6 ve omega-9 yağ asitlerini barındıran keten tohumu mutlaka soğuk press yöntemi ile çıkarın.