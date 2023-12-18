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Sağlık
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İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

2023-12-18 14:58:09
İbrahim Saraçoğlu, onun için “mucizevi besin” diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Türkiye'de en çok aranan isimlerden İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi besin olarak adlandırdığı kanseri yok eden o besin damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabilir dedi. İbrahim Saraçoğlu öve öve bitiremedi: Balıktan 7 bin kat daha fazla, Kanseri bitiriyor hastalıklara karşı zırh oluyor! Ayrıca düşünülenin aksine egzama bitkisel tedavilerle önemli ölçüde azaltılabilir. İşte İbrahim Saraçoğlu egzama tarifi ve diğer detaylar...

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Prof. İbrahim Saraçoğlu kanseri bitiren mucizevi besini açıkladı. Tam bir Omega-3 deposu. Balıktan 7 bin kat daha fazla omega yağ asitleri barındırıyor. Kanser riskini yüzde 1'e kadar düşürüyor. Bunu yiyen hasta olmayı unutuyor. Bakın İbrahim Saraçoğlu'nun ısrarla tavsiye ettiği kanseri bitiren o besin neymiş?

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Öte yandan Amerikan Kalp Derneği tarafından açıklanan yeni bulgularda, çok bitkisel bazlı yağ yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu belirtildi.  Yüksek düzeyde hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketen kişilerin, az tüketenlere göre felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğu da aktarıldı. Harvard'dan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, "Yağın türü kullanılan toplam yağdan daha önemli" dedi.

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Dr. Frank Hu ise "Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde ılımlı bir azalma, toplam ölüm oranını yüzde 13, kalp hastalığı ölümlerini yüzde 14 azaltabilir" dedi. 27 yıllık sağlık verilerine dayanarak 120 bin hemşire ve sağlık personelinin incelendiği çalışmada, sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan yağlar incelendi.

#4
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

İbrahim Saraçoğlu üstüne basa basa söyledi. İçeriğinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega yağ asitleri barındırıyor. Tüketirken mutlaka bunlara dikkat edin. İşte Prof. İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi besin olarak adlandırdığı kanseri yok eden o besin...

#5
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Akciğer kanseri ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. İbrahim Saraçoğlu, omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besini anlata anlata bitiremedi. Hem içeriğindeki besinlerle hem de kabuğuyla çok faydalı olduğunu belirten İbrahim Saraçoğlu, bu besinin ilaç üretiminde bile kullanıldığını söyledi. İbrahim Saraçoğlu'nun öve öve bitiremediği o besin keten tohumu. Mısır ve Asya topraklarından sıklıkla kullanılan keten tohumu yağı balıktakinden 7 bin katı omega-3 yağ asidi bulunduruyor. Aynı zamanda omega-6 ve omega-9 yağ asitlerini barındıran keten tohumu mutlaka soğuk press yöntemi ile çıkarın.

#6
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Keten tohumu, bitki bazlı bir omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içerir. Dolaşım için faydalı olan bu asidin anti-inflamatuar etkisi bulunur. Yağ asitleri kemik kayıplarına neden olan osteoporoz ile savaşmada ve tip 2 diyabete karşı korumada etkilidir.

#7
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Keten tohumunun 2 çorba kaşığı bile 6 gram lif, 4-5 gram bitkisel proteinin yanı sıra B grubu vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır ve tiamin içerir. Magnezyum uyku ve ruh halini iyileştirirken, manganez kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığı ve kemik sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır. Fosfor sayesinde hücrelerin oluşması ve kemiklerin korunması sağlanabilir. Bakır ise enerji ve kolajen üretimini destekler. Ayrıca vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri için gereklidir. Tiamin, enerji vererek sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur.

#8
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Keten tohumu, lignan içeriği sayesinde özellikle meme, kolon ve prostat kanserlerinin tümörlerinin gelişimini engellemede yardımcıdır. Bu bileşiklerin yeni kan damarları oluşturmasını ve büyümesini durdurabilecek gücü vardır. Bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu tüketmenin meme kanseri riskini önlemi oranı yüzde 18’dir.

#9
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Keten tohumu toz haline getirildiğinde hava ile teması artacağı için çok hızlı oksitlenir. Bu yüzden bütün olarak tüketilmesi önerilir. Toz formunda tüketilirken mutlaka cam kavanozda saklanmalı ve küçük miktarlarda satın alınmalı, bekletilmeden tüketilmelidir.

#10
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

Keten tohumu yağı cilde faydaları arasında cildi sıkılaştırması ve sarkmayı önlemesi de yer alır. Kuruyan, kaşınan ve kırmızı renge bürünen cilt ile karakterize bir cilt hastalığı olan egzamanın tedavisine yardımcı olan keten tohumu yağı cildin esnekliğini arttırır.

#11
Foto - İbrahim Saraçoğlu, onun için "mucizevi besin" diyor! Bunu yiyen, hasta olmak neymiş unutuyor! Kanseri bile yok ediyor! Allah’ın şu işine bakın

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