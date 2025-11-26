IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak

Yeni düzenlemeye göre yüksek tutarlı işlemler, işlem tutarına göre kademeli olarak beyan edilecek: 200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler: İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek. 2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. 20 milyon TL ve üzeri işlemler: Form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek. Bankalar, müşterilerine işlem türüne göre uygun beyan seçeneklerini sunacak. “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.