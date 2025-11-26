  • İSTANBUL
Aktüel
IBAN ve EFT'de önemli değişiklik! 1 Ocak'tan sonra uymayan işlem yapamayacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ve EFT transferlerinde yeni kuralları açıkladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren 200 bin TL ve üzeri işlemlerde beyan zorunlu olacak, kurallara uymayanlar para gönderemeyecek. Yüksek tutarlı işlemlerde kademeli beyan sistemi uygulanacak ve 20 milyon TL üzeri transferlerde detaylı açıklama ile belgeler istenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde kapsamlı bir düzenleme başlatıyor. MASAK’ın hazırladığı tebliğe göre, 200 bin TL ve üzeri yüksek tutarlı işlemlerde beyan zorunluluğu getiriliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren kurallara uymayanların para transferi gerçekleştirilemeyecek.

Foto - IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak

Yeni düzenlemeye göre yüksek tutarlı işlemler, işlem tutarına göre kademeli olarak beyan edilecek: 200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler: İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek. 2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. 20 milyon TL ve üzeri işlemler: Form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek. Bankalar, müşterilerine işlem türüne göre uygun beyan seçeneklerini sunacak. “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.

Foto - IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak

MASAK, yeni düzenlemenin uluslararası mali şeffaflık kriterlerini belirleyen FATF standartlarına uyum amacı taşıdığını açıkladı. Düzenleme, risk bazlı analizler, ulusal değerlendirme raporları ve diğer ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak hazırlandı. Amaç, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı parayı önlemek. Bazı işlemler beyan zorunluluğundan muaf tutulacak:

Foto - IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak

Kamu kurumlarının işlemleri Bankaların kendi aralarındaki hareketler ATM üzerinden yapılan düşük tutarlı işlemler Bunlar, yeni yükümlülüklere tabi olmayacak.

Foto - IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak

Yeni sistem 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlar hakkında 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.

Foto - IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak

Özellikle 20 milyon TL üzerindeki transferlerde kullanıcıların detaylı açıklama ve belge sunması gerekecek. Kurallara uymayanların para gönderimi gerçekleştirilemeyecek.

Foto - IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak

