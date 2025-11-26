Haber Merkezi Giriş Tarihi: IBAN ve EFT’de önemli değişiklik! 1 Ocak’tan sonra uymayan işlem yapamayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ve EFT transferlerinde yeni kuralları açıkladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren 200 bin TL ve üzeri işlemlerde beyan zorunlu olacak, kurallara uymayanlar para gönderemeyecek. Yüksek tutarlı işlemlerde kademeli beyan sistemi uygulanacak ve 20 milyon TL üzeri transferlerde detaylı açıklama ile belgeler istenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde kapsamlı bir düzenleme başlatıyor. MASAK’ın hazırladığı tebliğe göre, 200 bin TL ve üzeri yüksek tutarlı işlemlerde beyan zorunluluğu getiriliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren kurallara uymayanların para transferi gerçekleştirilemeyecek.