HÜRKUŞ’un özellikleri düşman çatlatıyor: Füzeler tamam... Sırada ağır makinalı var

Gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ’un milli silah sistemi envanteri genişliyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insanlı-insansız hava araçları, milli silah ve mühimmatlarla donatılıyor. Bu kapsamda ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE gibi kuruluşların geliştirdiği silah sistemleri, sensör ve mühimmatlar milli hava araçlarına entegre ediliyor. Böylelikle Türkiye’nin hava araçları milli mühimmat envanterini etkinlikle kullanabildiği çok önemli bir yetenek kazanıyor. Bu entegrasyon faaliyetlerinin yoğunlaştığı hava araçlarından biri de HÜRKUŞ.