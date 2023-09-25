  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus mahsulü piyasaya girdi, fiyatlar sarsıldı!

Yönetim dikkat kesilecek... Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 ayrılık birden!

Türkiye'nin savaş gemilerine talip oldular! Hemen projeye katılıp almak istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan temelini atmıştı! İşte örnek dairenin son hali

Hurdacı gençten takdir toplayan davranış

350 yıllık dev eser bulundu! Görenler hayret etti… Heyecanlandıran gelişme!Zamana meydan okuyor…

Zamana meydan okuyor! 3.yüzyıldan kalan bu yapının ne olduğu halen bilinmiyor

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor, depolarını o tarihten önce fulleyen üzülür

Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Uzmanlar çağrı yaptı "Esenler Otogarı'nı acilen boşaltın"

Yaşam
3
Hurdacı gençten takdir toplayan davranış

2023-09-25 11:37:26
Hurdacı gençten takdir toplayan davranış

Denizli'de geçimini hurdacılık yaparak sağlayan genç, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti.

#1
Foto - Hurdacı gençten takdir toplayan davranış

Daha önce geçirdiği beyin ameliyatı nedeniyle kendisine uygun iş bulamayan Volkan Başyiğit (27), geçimini hurdacılık yaparak sağlıyor. Başyiğit, dün hurda aramak için çalıştığı sırada Denizli Vergi dairesi önünde bulduğu çocuk çantasının içinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Önce ne yapacağını bilemeyen Başyiğit, ardından evine gitti.

#2
Foto - Hurdacı gençten takdir toplayan davranış

Annesi ile para dolu çantayı açtıklarında yaklaşık 4 bin TL civarında para olduğunu tespit etti. Bir süre sonra içindeki paraya dokunmadan çantayı alarak bulduğu noktaya geri dönen Başyiğit, Vergi Dairesi’nin önüne geldiğinde küçük kızıyla birlikte parasını kaybeden kadının ağladığını gördü. Durumu anlayan hurdacı genç, bulduğu para dolu çantayı kadına teslim etti. Parasının bulduğuna sevinen kadın hurdacı gence ise 200 TL ödül verdi.

Palandöken beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek başka çıktı
Gündem

Palandöken beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek başka çıktı

Erzurum'da yaklaşık 3 bin 200 metre rakımlı Palandöken Dağı’nın zirvesi Ejder Tepesi’ne mevsimin ilk karının yağması beklenirken, dolu sürpr..
Uzaktan el kaldırarak mama isteyen saygılı rakun hayrete düşürdü!
Sosyal Medya

Uzaktan el kaldırarak mama isteyen saygılı rakun hayrete düşürdü!

Sosyal medyada bir hayvanat bahçesinde çekilen rakunların görüntüsü paylaşım rekoru kırdı.
Diyanet TV'de Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı!
Sosyal Medya

Diyanet TV'de Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı!

Diyanet TV canlı yayınında Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı.
İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!
Dünya

İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talae Nik, savaş sebebi olacak açıklamalarda bulundu. Nik, "Bugün doğrudan işgal altındaki toprakları he..
Hukuk mücadelesiyle Uşak Arkeoloji Müzesi'ne kazandırılan Lidya Hazinesi göz kamaştırıyor!
Gündem

Hukuk mücadelesiyle Uşak Arkeoloji Müzesi'ne kazandırılan Lidya Hazinesi göz kamaştırıyor!

1968 yılında Uşak’taki Aktepe Tümülüsü’nde yapılan kaçak kazılar sırasında bulunan ve mücadeleler sonunda Türkiye'ye geri getirilen Lidya Ha..
25 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (25 Eylül 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23