Hurda yakmak isterken mahalleyi ateşe veren hurdacı tutuklandı

Manavgat ilçesinin Kızılağaç Mahallesi'nde büyük ölçüde mal kaybına yol açan yangının çıkmasına neden olan 2 hurdacıdan biri tutuklandı. Cuma günü Kızılağaç Mahallesi'nde makilik alanda başlayıp, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan, yerleşim yerlerini tehdit eden, depo, kiler, kümes, ağıl gibi mekanların yanında bazı evlerin de zarar görmesine neden olan yangının failleri olaydan kısa bir süre sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından yakalandı.