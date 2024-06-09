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Aktüel
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Hurda yakmak isterken mahalleyi ateşe veren hurdacı tutuklandı

2024-06-09 17:21:44
Hurda yakmak isterken mahalleyi ateşe veren hurdacı tutuklandı

Manavgat ilçesinin Kızılağaç Mahallesi'nde büyük ölçüde mal kaybına yol açan yangının çıkmasına neden olan 2 hurdacıdan biri tutuklandı. Cuma günü Kızılağaç Mahallesi'nde makilik alanda başlayıp, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan, yerleşim yerlerini tehdit eden, depo, kiler, kümes, ağıl gibi mekanların yanında bazı evlerin de zarar görmesine neden olan yangının failleri olaydan kısa bir süre sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

#1
Foto - Hurda yakmak isterken mahalleyi ateşe veren hurdacı tutuklandı

Söndüremeyince kaçmışlar Biri 16 yaşında suça sürüklenen çocuk olan yabancı uyruklu şahısların jandarmadaki ifadelerinde, yangın çıkarmak gibi bir kasıtları olmadığını, demirlerini çıkarmak için koltuğu yaktıkları sırada aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının ormanlık alana sıçradığını, söndüremeyince olay yerinden kaçtıklarını belirttikleri öğrenildi.

#2
Foto - Hurda yakmak isterken mahalleyi ateşe veren hurdacı tutuklandı

Yangın öncesi durumu fark eden bir vatandaşın çektiği fotoğraflardan yola çıkan jandarma, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

#3
Foto - Hurda yakmak isterken mahalleyi ateşe veren hurdacı tutuklandı

1 kişi tutuklandı Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesinde nöbetçi savcı karşısına çıkan şahıslar, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/3. maddesinde yer alan 'dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek'ten tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheliden Zekeriya Eşsammad tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. 16 yaşındaki M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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