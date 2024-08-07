'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

“Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Gümüştaş Madencilik) sermayesini temsil eden toplam 20.200.000 TL nominal değerli payların; 10.100.000 TL nominal değerli P'sinin; 82.000.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 Amerikan Doları) Kurmel Holding A.Ş.'den ve 5.050.000 TL nominal değerli %'inin ise; 41.000.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 Amerikan Doları) Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplamda 15.150.000 TL nominal değerli u'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 123.000.000 Amerikan Doları bedelle devralınmasına (İşlem) yönelik olarak Şirketimiz ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir. İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir.”