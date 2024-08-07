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Ekonomi
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'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

2024-08-07 19:55:29
'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

28 Şubat'ın baş aktörlerinden Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Müzik Yapım’ı (DMC) sattı. Doğan, parayı bakın hangi sektöre bastı. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

Kanal D, Hürriyet, Milliyet, CNN Türk gibi yayın organlarının bünyesinde bulunduğu Doğan Medya’yı 2018 yılında 890 milyon dolara Demirören grubuna satmasının ardından medyadan uzak bir hayat yaşayan Aydın Doğan, Doğan Müzik Yapım’ı (DMC) sattı.

#2
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

28 Şubat darbesinin baş aktörlerinden olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Siyasi hayatı bitti" manşetleri atan Aydın Doğan DMC'yi dünyanın önde gelen dijital müzik şirketlerinden Fransız Believe International’a sattı.

#3
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’den KAP’a yapılan açıklamada yüzde DMC’nin 40 oranındaki hisse satış bedelinin 38 milyon 275 bin 245 euro olacağı ifade edildi. Holding, DMC’nin yüzde 60 hissesini de Nisan 2020’de 23,4 milyon dolara aynı gruba satmıştı.

#4
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

Holdingden KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

#5
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

“Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) ` oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır. Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan @ oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile satışına (İşlem) yönelik olarak DMC Invest B.V. ile Believe International arasında 06/08/2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir. İşlemin, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir.”

#6
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

36.5 MİLYON DOLARA GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE DOKU MADENCİLİK ŞİRKETLERİNİ ALIYOR -

#7
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; öte yandan yine holdingden KAP’a yapılan iki açıklamada madencilikle ilgili satın almalar duyuruldu.

#8
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

Açıklamaların ilkinde Gümüştaş Madencilik’in yüzde 75’inin 123 milyon dolara devralınmasına ilişkin sözleşme imzalandığı da bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

#9
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

“Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Gümüştaş Madencilik) sermayesini temsil eden toplam 20.200.000 TL nominal değerli payların; 10.100.000 TL nominal değerli P'sinin; 82.000.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 Amerikan Doları) Kurmel Holding A.Ş.'den ve 5.050.000 TL nominal değerli %'inin ise; 41.000.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 8,1188 Amerikan Doları) Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplamda 15.150.000 TL nominal değerli u'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 123.000.000 Amerikan Doları bedelle devralınmasına (İşlem) yönelik olarak Şirketimiz ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir. İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir.”

#10
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

İkinci açıklamada ise şöyle denildi:

#11
Foto - 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan parayı oraya bastı

“Doku Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Doku Madencilik) sermayesini temsil eden toplam 3.465.000 TL nominal değerli payların; 1.732.500 TL nominal değerli P'sinin; 9.000.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 5,1948 Amerikan Doları) Kurmel Holding A.Ş.'den ve 866.250 TL nominal değerli %'inin; 4.500.000 Amerikan Doları bedelle (beher pay başına alış fiyatı 5,1948 Amerikan Doları) Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplamda 2.598.750 TL nominal değerli u'inin; yapılan pazarlıklar neticesinde ve bazı uyarlamalara tabi olarak; toplamda 13.500.000 Amerikan Doları bedelle devralınmasına (İşlem) yönelik olarak Şirketimiz ve unvanı geçen şirketler arasında 06.08.2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir”

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