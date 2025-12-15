HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

"Pitbull benzeri saldırgan ırklar" Karaarslan, "İlkokula giden çocukların, sabah işe giden kadınların saldırıya uğradığı görüntüler; Keçiören’de, Mamak’ta, Gölbaşı’nda ve birçok ilçede medyaya yansımaktadır. Bu durum belediyelerin sorumluluğu altındadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu saldırılar nedeniyle insanların gerek bedeni gerekse ruhen yaşamış oldukları zararlardan dolayı bir tazminat durumu da söz konusudur. Bu konuda Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri sorumludur. Bu, çözüm bekleyen ana sorunlardan bir tanesidir. Ankara’nın bir diğer sorunu ise pitbull dediğimiz ve benzeri saldırgan ırklardır. Bunları, cüsseli bir insanın dahi kontrol etmesi mümkün değilken, tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde gezdiriyor olmaları zaten başlı başına bir sorumsuzluktur. Bu köpekler saldırgan ırk olarak tanımlanmıştır. Bu köpekleri gezdiren insanların da aslında ruhen kontrol edilmesi gerekmektedir." şeklinde belirtti.