Gündem
6
Yeniakit Publisher
HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Av. Ahmet Karaarslan, kentte uzun süredir devam eden sokak köpekleri sorununa dikkat çekerek, belediyeler ve valiliği sorumluluk almaya çağırdı. Karaarslan, çocuklara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Av. Ahmet Karaarslan, kentte yıllardır gündemde olan sokak köpekleri probleminin hâlen çözüme kavuşturulamadığını belirtti. Yaşanan saldırılara rağmen gerekli adımların atılmadığını ifade eden Karaarslan, sokak köpeklerinin halk güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Karaarslan, "Ankara’da sokak köpekleri problemi uzun zamandır dile getirmiş olmamıza rağmen hâlen devam ediyor. Yani bu sorun bugünün sorunu değil, çok geçmişten gelen bir sorun. Birçok saldırı yaşandı, birçok haber yapıldı. Birçok kez bunlarla ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu; buna rağmen hâlâ yeterli bir çözüm bulunmuş değil." dedi.

#1
Foto - HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

"Saldırgan ırk olan pitbull ve benzeri köpeklerin saldırıları sorunu ayrı bir sorundur" Sokak köpekleri sorunuyla beraber saldırgan ırk olan pitbull ve benzeri köpekler içinde gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Karaarslan, şunları aktardı: "Köpeklerle ilgili saldırgan ırk olan pitbull ve benzeri köpeklerin saldırıları, evlerde ve binalarda beslenen köpeklerin sorunu ayrı bir sorundur. Sokaklarda, özellikle çeteleşerek saldırgan rolünü üstlenen köpeklerin durumu da ayrı bir sorundur. Biliyorsunuz, yakın zamanda bina içinde, karşı komşularındaki köpeğin pitbull cinsi olması ve köpeğin saldırması neticesinde yaralanan Efe ve Doğa isminde 1,5 ve 5 yaşında çocuklarımız oldu. Ciddi ve büyük bir travma atlattılar ve vücutlarında kalıcı izler oluştu. Köpek ısırması ve vücudun yaralanmasıyla yüzde kalıcı izler bıraktı. Bu, son zamanlarda yaşanan belki de bariz örneklerden bir tanesidir."

#2
Foto - HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

"Sokaklar hâlâ köpeklerle dolu" Konuşmasının devamında Karaarslan, "Bundan önce de Miraç, Tunahan ve benzeri birçok çocuk saldırıya uğradı; gerek sokak köpekleri gerekse pitbull cinsi köpekler tarafından. Nedense bugüne kadar bu saldırıların önüne tam olarak geçilemedi. Bununla ilgili Meclis’te 'köpek yasası' adı altında bir yasa da geçirilmesine rağmen, aslında tam bir çözüme kavuşmuş değil. Sokaklar hâlâ köpeklerle dolu. Belediyelerin bir kısım köpekleri topladığına dair görüntüler medyaya düşmekle birlikte, hâlen toplanmayan köpekler söz konusudur. Özellikle köpek provokatörleri ve köpek istismarcıları tarafından olayın ajite edilmesi ve müdahalelerin durdurulması durumu da söz konusudur. Bundan dolayı da aslında cesur adımlar hâlâ atılmış değildir." ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

"Pitbull benzeri saldırgan ırklar" Karaarslan, "İlkokula giden çocukların, sabah işe giden kadınların saldırıya uğradığı görüntüler; Keçiören’de, Mamak’ta, Gölbaşı’nda ve birçok ilçede medyaya yansımaktadır. Bu durum belediyelerin sorumluluğu altındadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu saldırılar nedeniyle insanların gerek bedeni gerekse ruhen yaşamış oldukları zararlardan dolayı bir tazminat durumu da söz konusudur. Bu konuda Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri sorumludur. Bu, çözüm bekleyen ana sorunlardan bir tanesidir. Ankara’nın bir diğer sorunu ise pitbull dediğimiz ve benzeri saldırgan ırklardır. Bunları, cüsseli bir insanın dahi kontrol etmesi mümkün değilken, tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde gezdiriyor olmaları zaten başlı başına bir sorumsuzluktur. Bu köpekler saldırgan ırk olarak tanımlanmıştır. Bu köpekleri gezdiren insanların da aslında ruhen kontrol edilmesi gerekmektedir." şeklinde belirtti.

#4
Foto - HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

"Hiçbir insanın canı bir köpekten daha aşağı değildir" Sorunun çözümü için tavsiyelerde bulunan Karaarslan, "Biz bu anlamda birkaç tavsiyede bulunmak istiyoruz. Pitbull cinsi saldırgan köpeklerin, özellikle saldırdığı vaki olan köpeklerin itlaf edilmesi gerekmektedir. Hiçbir çocuğun, kadının ve hiçbir insanın canı bir köpekten daha aşağı değildir. Bununla birlikte sokaklarda benzer durumda olan, popülasyonu hızla artan köpeklerin barınaklara alınarak muhafaza altına alınması ve yaşamlarını idame ettirmeleri artık olanaksız bir duruma gelmiştir. Bu köpeklerin de uyutulması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte belediyelerin mama ihalelerinde, milyonluk mama ihalelerinin de sorgulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bunlardan kimler rant elde ediyor? Kimler bu popülasyonların büyümesi üzerinden istismar yapıyor? Köpek istismarcıları üzerinden kimler para kazanıyor? Bunların da üzerine gidilmesi ve soruşturulması gerekmektedir." dedi.

#5
Foto - HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

"Belediyeyi ve valiliği tedbir almaya davet ediyorum" Son olarak Karaarslan, "Bu anlamda biz sokaklarımızın daha güvenli, daha şeffaf, köpeklerden arındırılmış ve insanların huzur içinde yaşayabileceği bir yer olmasını istiyoruz. Sadece sokaklarımız değil; köpekler metroya biniyor, gıda olarak tükettiğimiz marketlere giriyor. Birçok yerde onlarla karşılaşabiliyoruz. Kuduz gibi riskler de mevcuttur. Bu anlamda belediyeyi ve valiliği özellikle dikkatli davranmaya ve bununla ilgili tedbirleri almaya davet ediyorum." diye konuştu. DOĞRU HABER

