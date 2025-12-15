Haber Merkezi Giriş Tarihi: HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'
HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Av. Ahmet Karaarslan, kentte uzun süredir devam eden sokak köpekleri sorununa dikkat çekerek, belediyeler ve valiliği sorumluluk almaya çağırdı. Karaarslan, çocuklara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Av. Ahmet Karaarslan, kentte yıllardır gündemde olan sokak köpekleri probleminin hâlen çözüme kavuşturulamadığını belirtti. Yaşanan saldırılara rağmen gerekli adımların atılmadığını ifade eden Karaarslan, sokak köpeklerinin halk güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Karaarslan, "Ankara’da sokak köpekleri problemi uzun zamandır dile getirmiş olmamıza rağmen hâlen devam ediyor. Yani bu sorun bugünün sorunu değil, çok geçmişten gelen bir sorun. Birçok saldırı yaşandı, birçok haber yapıldı. Birçok kez bunlarla ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu; buna rağmen hâlâ yeterli bir çözüm bulunmuş değil." dedi.