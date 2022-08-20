‘Hücreleri kendiliğinden öldürüyor’ Kanser hastaları artık çaresiz değil

Kemoterapinin yorucu ve sancılı sürecinin akıllı ilaç kullanımında yaşanmadığının altını çizen Prof. Dr. Yücel, “Ülkemizde akıllı ilaçların bazılarının ruhsatı ve geri ödemesi vardır. Bazılarının ruhsatı var, geri ödemesi yoktur. En çok kullanıldığı yerler meme kanseri, yumurtalık kanseri gibi hastalıklarda kullanılıyor. Akıllı ilaçların aslında kullanma alanları çok geniştir. Çeşitli kanserlerde deneniyor. Hücre biyolojisine yönelik, hücre biyolojisini bozarak tedavi eden ilaçlardır. Çok pahalı ilaçlardır çünkü ileri teknoloji ile elde ediliyor. Çok pahalı olduğu içinde sağlık otoritesi ruhsat verse bile geri ödemesinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu olaylar umarım zaman içerisinde çözülecektir. Kemoterapi çok zor bir süreçtir. Hastayı bayağı hırpalayan bir süreçtir. Akıllı ilaçların da yan etkileri var. Onlar da o kadar masum ilaçlar değiller ama kemoterapiye göre daha kolay kullanılabilirdir. Bunların çoğu tabletle ağızdan alınabilir ilaçlardır. O nedenle çok ciddi şekilde hasta muhafaza edilebiliyor. Kemoterapide alınan cevaba bağlı olarak hastanın toleransına göre kemoterapi yaparsınız ama belki hasta bunu kaldıramaz ve bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Hastalığın seyrine göre süre uzayabilir, kısalabilir. Uzun programlar ve kısa programlar vardır. Hangi hastaya ne kadar kemoterapi uygulanacağı hasta ve hastalığa göre değişir. Akıllı ilacın yan etkileri olarak cilt dökümü, el ve ayaklarda yanma ve kavrulma, deri kalkması, tiroit fonksiyonları bozulması gibi olayları söyleyebiliriz. Bunlar tolere edilebilen, yönetilebilen yan etkilerdir. Bu yüzden kemoterapiye göre akıllı ilaç kullanımı daha kolaydır” diye konuştu.