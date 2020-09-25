2020-09-25 15:48:21 Huawei'nin laboratuvarında dev yangın
Çin'in teknoloji devi Huawei'nin Dongguan şehrindeki laboratuvarında büyük bir yangın çıktı.
Çin'in teknoloji devi Huawei'nin Dongguan şehrindeki laboratuvarında büyük bir yangın çıktı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei’nin Çin’in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.
Songshan Gölü yakınlarındaki laboratuvardaki yangına itfaiye ekipleri müdaha etti.
Yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Laboratuvardan yükselen dev dumanlar böyle görüntülendi.
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